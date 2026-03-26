ديني

بمشاركة عالمية .. علوم الأزهر تنظم ندوة حول مستقبل الطب الدقيق بالنانو تكنولوجي

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
عبد الرحمن محمد

في خطوة علمية تعكس ريادة جامعة الأزهر في دعم التوجهات القومية، وتحت شعار "دور العلوم الأساسية كقاطرة للتنمية"، تنظم كلية العلوم (بنين) بالقاهرة ورشة عمل دولية متخصصة حول "التقنيات الجديدة في اكتشاف وتطوير الأدوية"، وذلك على هامش فعاليات مؤتمرها الدولي العاشر، الذي يهدف إلى ربط البحث العلمي بمبادرات رؤية مصر 2030 والمشروعات القومية الكبرى.
خارطة طريق نحو "الطب الدقيق"


تنطلق ورشة العمل يوم السبت الموافق 28 مارس 2026، في تمام الساعة 12:30 ظهراً بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية (مبنى الفلك).

 وتركز الورشة على محور جوهري وهو "دور التكنولوجيا النانوية والتكنولوجيا الحيوية في الطريق نحو الطب الدقيق"، حيث تسعى إلى استكشاف كيف يمكن للتقنيات متناهية الصغر والهندسة الحيوية أن تحدث ثورة في صناعة الدواء وتخصيص العلاج لكل مريض على حدة، بما يخدم المنظومة الصحية الوطنية ويعزز جودة حياة المواطن المصري.


بروفيسور شاكر موسى.. أيقونة الابتكار الدوائي في ضيافة الأزهر
يتصدر المشهد في هذه الورشة العالم المصري المرموق الأستاذ الدكتور شاكر أحمد محمد موسى، الذي يعد واحداً من ألمع الأسماء العالمية في علم الأدوية وتطوير العقاقير. ويأتي حضور الدكتور موسى ليمنح الورشة ثقلاً دولياً استثنائياً، بالنظر إلى سجل إنجازاته الحافل الذي يضم:
 الإسهام العلمي: نشر أكثر من 1000 بحث علمي محكّم، مع تجاوز استشهاداته العلمية حاجز الـ 48 ألف استشهاد.
 الابتكار وبراءات الاختراع: امتلاكه لأكثر من 400 براءة اختراع دولية، ومساهمته المباشرة في تطوير أدوية حيوية لأمراض القلب والسرطان.
الريادة المؤسسية: يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Virothera Pharmaceuticals ومؤسس لعدة شركات رائدة في التكنولوجيا الحيوية بالولايات المتحدة.
 التكريم الدولي: زميل الأكاديمية الوطنية للمخترعين بأمريكا، وحاصل على جوائز رفيعة كجائزة "مؤسسة الكويت للتقدم العلمي" وجائزة "الشيخ زايد في الطب التكاملي".


تأتي هذه الفعالية لترسيخ مفهوم "البحث العلمي التطبيقي"، حيث تهدف الكلية من خلالها إلى تسليط الضوء على أحدث طفرات العلوم الحياتية ودورها في دعم المبادرات الرئاسية لقطاع الصحة. ويؤكد المؤتمر على أن بناء الإنسان المصري يبدأ من تطوير منظومة صحية تعتمد على الابتكار المحلى المستند إلى خبرات دولية، مما يسهم في توطين صناعة الدواء المتطور في مصر.


ستشهد الورشة حضور نخبة من العلماء والمتخصصين والباحثين، لفتح باب النقاش حول كيفية تحويل الأبحاث المعملية إلى حلول علاجية ناجزة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

 

