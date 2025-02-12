كريم الدبيس يتفوق على أحمد فتوح في تقييم الجهاز الفني لمنتخب مصر

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، يتابع مستوى كريم الدبيس ظهير أيسر الأهلي، ومعجب بما يقدمه مع الفريق في المباريات الأخيرة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"حتى الآن ووفقًا لمصادر من داخل منتخب مصر لبرنامج ستاد المحور :"كريم الدبيس هو الأعلى تقييما من أحمد فتوح وفي حالة استمراره على هذا المستوى سيكون متواجد في معسكرات المنتخب المقبلة".

واختتم:"حسام حسن وجهازه المعاون، يرون أن فتوح مستواه غير ثابت والخبرة هي التي ترجح كفته حتى الآن، لكن في حالة عدم اجتهاده وثبات مستواه الفترة المقبلة، لن يتم ضمه".