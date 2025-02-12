وكالة الأنباء الفرنسية: مصر وقطر تعملان بشكل مكثف لحل الأزمة في غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وكالة الأنباء الفرنسية" عن مصدر فلسطيني، أن مصر وقطر تعملان بشكل مكثف لحل الأزمة في قطاع غزة.

جددت حركة المقاومة الإسلامية حماس رفضها تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة تحت ذريعة إعادة الإعمار.

ووصفت الحركة تصريحات ترامب بأنها عنصرية ودعوة للتطهير العرقي بهدف تصفية القضية الفلسطينية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية الثابتة.

وقالت إن مخطط ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة لن ينجح، وإنه سيواجَه بموقف فلسطيني وعربي وإسلامي موحّد يرفض كل مخططات التهجير.