أستاذ اجتماع توضح أسباب العنف في المجتمع .. فيديو

كشفت الدكتورة هالة منصور، استاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، أسباب العنف في المجتمع، موضحة أن الفطرة المصرية ذكية بطبيعتها.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد"،: "الشعب المصري هو شعب الله المختار.. والشعب المصري يرتب أولوياته حسب المسئولية الوطنية".

وأضاف: "الظروف الاقتصادية هي أحدى عوامل العنف المجتمعي"، مشيرة: "العنف الدولي والحروب سببين أساسيين في تصاعد العنف المجتعمي".

وأشارت الدكتورة هالة منصور، استاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إلى أن تراجع الذوق العام أحد مسببات العنف المجتمعي، واختباء المرجعيات يؤدي إلى تصاعد العنف.