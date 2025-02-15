لو بتجهضي كتير .. 5 اختبارات لازم تعمليها

يعد الإجهاض المتكرر من المشكلات الصحية التى تؤرق عدد كبير من النساء وتجعلهن يفقدن الرغبة فى الحياة بسبب عدم تحقيق حلم الإنجاب وفقدان الجنين كل مرة.. ولكن هل تعلمن أن هناك فحوصات معينة يجب اجراؤها لعلاج هذه المشكلة.



ووفقا لما جاء فى موقع “ كيلافند كلينك” قد تكون اختبارات الدم أو الاختبارات الجينية ضرورية إذا تعرضت لأكثر من ثلاث حالات إجهاض متتالية (تسمى الإجهاض المتكرر).

وتشمل اختبارات الاجهاض المتكرر ما يلي:

الاختبارات الجينية : يمكنك أنت وشريكك إجراء اختبارات الدم، مثل اختبار النمط النووي ، للتحقق من وجود أي تشوهات كروموسومية و إذا كانت الأنسجة من الإجهاض متاحة، فقد يتمكن مقدم الرعاية الصحية من اختبارها بحثًا عن أي تشوهات كروموسومية.



فحوصات الدم : قد تخضعين لفحص دم للتحقق من وجود حالات مناعية ذاتية أو هرمونية يمكن أن تسبب الإجهاض.

فحص الرحم

قد يقوم طبيبك بفحص الرحم باستخدام أحد الإجراءات التالية: