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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لو بتجهضي كتير .. 5 اختبارات لازم تعمليها

الاجهاض المتكرر
الاجهاض المتكرر
اسماء محمد

يعد الإجهاض المتكرر من المشكلات الصحية التى تؤرق عدد كبير من النساء وتجعلهن يفقدن الرغبة فى الحياة بسبب عدم تحقيق حلم الإنجاب وفقدان الجنين كل مرة.. ولكن هل تعلمن أن هناك فحوصات معينة يجب اجراؤها لعلاج هذه المشكلة.


ووفقا لما جاء فى موقع “ كيلافند كلينك” قد تكون اختبارات الدم أو الاختبارات الجينية ضرورية إذا تعرضت لأكثر من ثلاث حالات إجهاض متتالية (تسمى الإجهاض المتكرر). 

وتشمل اختبارات الاجهاض المتكرر ما يلي:

  • الاختبارات الجينية : يمكنك أنت وشريكك إجراء اختبارات الدم، مثل اختبار النمط النووي ، للتحقق من وجود أي تشوهات كروموسومية و إذا كانت الأنسجة من الإجهاض متاحة، فقد يتمكن مقدم الرعاية الصحية من اختبارها بحثًا عن أي تشوهات كروموسومية.

  • فحوصات الدم : قد تخضعين لفحص دم للتحقق من وجود حالات مناعية ذاتية أو هرمونية يمكن أن تسبب الإجهاض.

فحص الرحم 
قد يقوم طبيبك بفحص الرحم باستخدام أحد الإجراءات التالية:

  • تصوير الرحم وقناتي فالوب (اختبار الصبغة بالأشعة السينية للرحم وقناتي فالوب).

  • تنظير الرحم (اختبار يقوم خلاله طبيبك برؤية الجزء الداخلي من الرحم باستخدام جهاز رفيع يشبه التلسكوب).

  • تنظير البطن (إجراء يقوم خلاله طبيبك برؤية أعضاء الحوض باستخدام جهاز مضاء).
علاج الإجهاض علاج الإجهاض المتكرر الإجهاض الإجهاض المتكرر

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