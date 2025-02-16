التضامن: 15 مليون وجبة إفطار وسحور للأسر الأولى بالرعاية خلال رمضان

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم توزيع 15 مليون وجبة إفطار وسحور للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الكريم، معقبة: “مصر فيها الخير”.

وفي سياق متصل، صرّح هشام خليفة، رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، بأن اليوم يشهد انطلاق المرحلة الأولى من قوافل “أبواب الخير”، التي تأتي تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، بهدف تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح خليفة، أن القوافل تشمل توزيع 2.5 مليون كرتونة مواد غذائية جافة بوزن إجمالي 23 ألف طن، سيتم توصيلها إلى 27 محافظة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في مختلف المناطق. كما أشار إلى أن حملة “إفطار صائم” تستهدف تقديم وجبات الإفطار الساخنة إلى 3 ملايين مستفيد، من خلال 60 مطبخًا موزعين في جميع أنحاء الجمهورية، مع توفير 320 طنًا من اللحوم و115 طنًا من الدواجن.

وأضاف خليفة أن مصر، وكعادتها في الوقوف إلى جانب الأشقاء، أطلقت اليوم أيضًا قافلة مساعدات إنسانية لدعم أهالي قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث تضم القافلة 457 شاحنة محملة بأكثر من 7200 طن من المساعدات المتنوعة، التي تشمل الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والإغاثية.







