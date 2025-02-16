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مراسل القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون دخول «المنازل المتنقلة».. والاحتلال يتنصل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون دخول «المنازل المتنقلة».. والاحتلال يتنصل

نتنياهو
نتنياهو
نهلة إبراهيم

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة غزة، إن حركة حماس أصدرت بيانًا، منذ قليل، للتعقيب على حادث استشهاد 3 من أفراد الشرطة في المنطقة الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية بعد استهدافهم بمُسيَّرة إسرائيلية، حيث ترى أن ما جرى يمثل خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف «أبو كويك»، خلال رسالة على الهواء، أنّ استهدافات الاحتلال الإسرائيلي تكشف نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرامية إلى تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصة أنه تحدّث اليوم عن رفضه دخول المنازل المتنقلة إلى غزة، مشيرًا إلى أنّ هيئة البث الإسرائيلية تقول إن بحث هذه المسألة سيُجرى خلال الأيام المقبلة.

وتابع: «فيما يتعلق بالمساعدات فهي تصل إلى قطاع غزة محملة بالمواد الغذائية والوقود والمستلزمات الطبية، لكن الأهم يتمثل في أن الفلسطينيين ينتظرون دخول الكرفانات والآليات الثقيلة، إذ إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتنصل ويتهرب منها ولم يسمح حتى الآن بدخولها غزة.

حماس نتنياهو غزة القاهرة الإخبارية

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