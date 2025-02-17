طريقة عمل فول بالطماطم خطوة بخطوة

قدمت الشيف دعاء السمنودي مقدمة برنامج سر الصنعة على قنوات بانوراما - PNC Food ، طريقة عمل فول بالطماطم في البيت بمذاق شهي ولا يقاوم .
مقادير فول بالطماطم
فول مدمس سادة
2طماطم مبشورة
بصلة مفرومة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
1فلفل حار مفروم
2ملعقة كبيرة صلصة
خل
سمنة
كمون
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير فول بالطماطم
في طاسة ساخنة على النار نضع سمنة والبصل ونشوح جيدا ثم نضيف الثوم والفلفل الحار والخل والفول والتوابل كلها والصلصة والطماطم المبشورة ويمكن إضافة عصير طماطم أيضا ونقلب ونتركه حتى تمام التسوية ويقدم وبالهنا والشفا.