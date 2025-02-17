طريقة عمل فول بالطماطم خطوة بخطوة

قدمت الشيف دعاء السمنودي مقدمة برنامج سر الصنعة على قنوات بانوراما - PNC Food ، طريقة عمل فول بالطماطم في البيت بمذاق شهي ولا يقاوم .

مقادير فول بالطماطم



فول مدمس سادة

2طماطم مبشورة

بصلة مفرومة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

1فلفل حار مفروم

2ملعقة كبيرة صلصة

خل

سمنة

كمون

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير فول بالطماطم



في طاسة ساخنة على النار نضع سمنة والبصل ونشوح جيدا ثم نضيف الثوم والفلفل الحار والخل والفول والتوابل كلها والصلصة والطماطم المبشورة ويمكن إضافة عصير طماطم أيضا ونقلب ونتركه حتى تمام التسوية ويقدم وبالهنا والشفا.