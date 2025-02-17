محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات التدريب العملي على برمجيات نظم المعلومات الجغرافية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، فعاليات التدريب العملي على برمجيات نظم المعلومات الجغرافية باستخدام برنامج Arc Pro، والذي يُعقد بمركز استدامة للتدريب والتطوير خلال الفترة من 16 فبراير حتى 2 مارس، بمشاركة 18 متدربًا من مختلف الإدارات التنفيذية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذا التدريب يأتي في إطار جهود المحافظة لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن نظم المعلومات الجغرافية تلعب دورًا محوريًا في دعم اتخاذ القرار، وتطوير المشروعات التنموية، وتحقيق التخطيط العمراني المستدام.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن تأهيل الكوادر البشرية على أحدث البرمجيات يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويساعد في تحقيق التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة في مختلف القطاعات، مشددًا على أهمية الاستفادة من هذه البرامج التدريبية في تطوير أساليب العمل داخل الإدارات المختلفة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.