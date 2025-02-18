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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أبو مازن يعين رئيسا جديدا لـ هيئة شئون الأسرى والمحررين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الثلاثاء، قراراً رئاسياً بتعيين رائد عرفات أبو الحمص، رئيساً لهيئة شؤون الاسرى والمحررين، بدرجة وزير اعتباراً من اليوم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الرئيس الفلسطيني اصدر قراراً رئاسياً بإحالة رئيس الهيئة عبد القادر حامد ( قدورة فارس)، إلى التقاعد اعتباراً من اليوم.

وعين فارس ، رئيسًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين فى 7 أغسطس 2023 ، خلفًا للوزير الراحل اللواء قدري أبو بكر ، الذي لقى مصرعه في حادث سيارة مروع على طريق سريع شمال الضفة الغربية المُحتلة مطلع شهر يوليو 2023 .

الضفة الغربية الرئيس الفلسطينى يئة شؤون الاسرى

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