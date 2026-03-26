ترامب: 19 مليار دولار اختفت بسبب الفساد .. والهجرة غير الشرعية تستنزف أمريكا

قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني سوء إدارة وفساد مالي، مشيرًا إلى أن "نحو 19 مليار دولار اختفت، ولو تم حل نصف هذه المشكلة فقط سنحقق فائضًا في الميزانية".

وأضاف "ترامب" خلال تصريحات في البيت الأبيض منتقدًا المسؤولين: "لدينا سياسيون سيئون للغاية ومدعون عامون لا يقومون بعملهم كما يجب"، مؤكدًا أن هذه السياسات ساهمت في تفاقم الأوضاع الداخلية.

وتابع الرئيس الأمريكي: "هناك أشخاص يأتون من أسوأ دول العالم دون موارد أو إمكانيات، ويستغلون النظام داخل الولايات المتحدة"، معتبرًا أن ذلك يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الأمريكي.

وفيما يتعلق بالتوترات الإقليمية، أشار "ترامب" إلى أن قدرات إيران "تراجعت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة"، مضيفًا: "قد نتوصل إلى اتفاق، لكن قدراتهم تتقلص أسبوعًا بعد الآخر".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه يتخذ قراراته بما يخدم مصلحة البلاد، لافتًا إلى أنه استخدم التصويت عبر البريد خلال الانتخابات نظرًا لظروف عمله، ضمن الاستثناءات القانونية المسموح بها.

