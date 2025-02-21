حزب مصر 2000: المشاركة في الاستحقاقات الإنتخابية حق لكل مواطن وواجب وطني

قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ وعضو تحالف الأحزاب المصرية، أن مشاركة الأحزاب السياسية في الندوة التثقيفية التي تديرها الهيئة الوطنية للإنتخابات تؤكد علي إلتزامها بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات لتحقيق أهدافها النبيلة حيث أن ذلك يعد تقديراً لجهودها في توفير المناخ اللازم لمشاركة المواطنين في الإستفتاءات، وتعزيز ثقافة المشاركة في الإستحقاقات الإنتخابية المختلفة.

وأضاف "غزال" أن مصر على أبواب إنتخابات جديدة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ حيث أن ضرورة خروج الإنتخابات بصورة مشرفة تتسم بالحياد أن جهود الهيئة الوطنية للإنتخابات في نشر ثقافة التوعية لمختلف فئات المجتمع الشعب المصري خطوة هامة لضمان عدم تهميش أي فئة من فئات المجتمع في المشاركة السياسية.



چاء ذلك تعليقاً بعد إنتهاء فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها الهيئة الوطنية للإنتخابات يوم الأربعاء الموافق ١٤ فبراير ٢٠٢٥ بمقرها في القاهرة، في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف نشر الوعي والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين في الاستحقاقات الإنتخابية.



وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن الندوة التثقيفية التي نظمتها الهيئة الوطنية للإنتخابات تناولت شرحًا مفصلًا عن تأسيس الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها الحيوي في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات في مصر، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في تعزيز المشاركة السياسية والشفافية في العملية الإنتخابية.



وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، أن المشاركة السياسية فى كل الإستحقاقات الإنتخابية حق لكل مواطن وواجب وطني على كل ناخب بيد أن التوعية والتثقيف السياسى بأهمية المشاركة يمثلان حجز الزاوية لأى نظام ديمقراطي، حيث أن الهيئة حرصت من هذا المنطلق على الالتقاء بممثلي الأحزاب والائتلافات السياسية، بوصفهم شركاء العمل الوطني.