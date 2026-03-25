محمود عبد الشكور: إيجي بست أفضل وأجمل وأذكى التجارب الشبابية السينمائية

أشاد الناقد الكبير محمود عبد الشكور عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بفيلم" ايجي بست".

وقال عبد الشكور: فرحان جدا بصنّاع هذا الفيلم فردا فردا، ومتفاجيء فعلا بمستواه الرفيع في كل عناصره.



تصوّرت "إيجي بست" عملا صغيرا وبسيطا، ولكن ما رأيته كان عملا ناضجا إلى حد كبير، يقدم قراءة مختلفة وهامة عن ظاهرة قيام وسقوط أشهر مواقع قرصنة الأفلام المصرية.



وتابع: سيناريو محكم البناء لأحمد حسني، ومخرج جيد جدا في عمله الأول هو مروان عبد المنعم، وفريق تمثيلي وتقني سينافس على جوائز الأفضل، والأكثر مفاجأة بالنسبة لي أداء مروان بابلو، هذا ممثل موهوب ومميز ، ويعذرني لأنني لم أسمع أغنياته حتى الآن، وان كنت أعرف شعبيه الواسعة.



واستكمل: سأكتب تفصيلا عن هذه التجربة الشبابية البديعة، ولكني أردت فقط التنويه إلى أهمية هذا الفيلم، وعدم النظر إليه بخفة على الإطلاق.، أو الحديث عنه باعتباره مجرد فيلم عيد لطيف والسلام .



واختتم: لا لا أبدا .. ده أحد أفضل وأجمل وأذكى التجارب الشبابية السينمائية اللي شفتها خلال السنوات القليلة الماضية.



امنحوا الفرصة لشباب السينما، ستجدون أعمالا متميزة ومدهشة جدا، وفيلم " إيجي بست" أحد الدلائل الساطعة على ذلك.