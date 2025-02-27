صلاح يساهم في فوز ليفربول بثنائية على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

فاز فريق ليفربول على نظيره نيوكاسل يونايتد، بثنائية نظيفة، في إطار الجولة 27 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية ليفربول عن طريق دومينيك سوبوسلاي وألكسيس ماك إليستر في الدقيقتين 11، 63.

وشهد الهدف الثاني أسيست رائع لماك إليستر من الدولي المصري محمد صلاح.

وبدأ فريق ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، لويس دياز.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه آرسنال، فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز السادس برصيد 44 نقطة.