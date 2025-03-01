طلب عاجل من شيخ الأزهر الشريف للمسلمين في أول ليالي رمضان

عرضت قناة العربية ، تقرير مفصلا عن تصريحات شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، في أول ليالي رمضان، والتي طالب فيها المسلمين حول العالم بالدعاء لأهالي فلسطين.



وأبرز التقرير المفصل، ان شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب عبر فيسبوك: "أطلب إلى المسلمين أن يجعلوا جزءًا من دعائهم في الليل لأهل فلسطين".



يحل اليوم السبت في مصر، شهر رمضان 2025، ومعه تحل نسائم الرحمة والمغفرة في الوطن العربي.

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم السبت الموافق الأول من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت الموافق الأول من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.