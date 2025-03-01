نجم البوب العالمى مصرى: أتنمى أوصل لناس كتير فى مصر

وجه نجم البوب العالمى "مصرى" الذى ولد وعاش فى هولندا رسالة إلى جمهوره فى مصر.

وقال مصرى خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت” المذاع عبر قناة “صدى البلد” :" اتنمى أوصل لناس كتير فى مصر ومقدر جدا الاهتمام الكبير من الجمهور واتمنى اما تكونوا فرحانين أنى بشرف مصر بره".

وأوضح نجم البوب العالمى، أنه ترك دراسة الهندسة من إجل الفن.

وكان قال “مصرى” أنه بدأ الغناء باللغة الهولندية، ولكن بعد ذلك شعر أن بجمال اللغة العربية، ولذلك قرر أن يغني بالعربي، نظرًا لحُبه بجذوره المصرية أكثر.

ميكس



وأضاف مصري، أنه أحب الموسيقى المصرية كثيرًا؛ ولذلك قرر أن يقدم ميكس بين العالمين الهولندي والمصري، قائلاً: 'كنت بعيش في بيتنا بالمصري، وبشوف المسلسلات المصرية في رمضان، وبسمع الأغاني المصرية، عمرو دياب طول الوقت، ولما بكون خارج البيت أنا في مجتمع أوربي، بسمع وبشوف حاجات مختلفة'.

وتابع نجم البوب العالمي حديثه قائلاً: 'كنت عايز أكون أول مصري في أوروبا يجمّع العالمين مع بعض، وأنا شوفتها كتير كانت بتحصل، وكنت عايز أعمل ميكس بين الشرقي والغربي'.