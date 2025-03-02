رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة حرس الحدود والأهلي

أعلنت رابطة الأندية عن عقوبات مباراة الأهلي وحرس الحدود حيث تم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 200 ألف جنيه ومنع الحاضرون من جمهور النادي الأهلي في مباراة حرس الحدود والأهلي من حضور مباراتي الفريق القادمة في الجولة السابعة عشر والجولة الأولى من المرحلة النهائية من دوري nile وذلك للسباب الجماعي للجماهير. توجيه لفت نظر وتوقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 100 ألف جنيه بالإضافة الى تكلفة الإصلاح وذلك بسبب قيام الجماهير بإتلاف الاستاد.

وجه إمام عاشور، لاعب الأهلي، رسالة قوية بشأن مواجهة ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال إمام عاشور ، في تصريحات عبر “بودكاست القلعة الحمراء”، مع سيد عبد الحفيظ ، كأس العالم للأندية وميسي؟ هو ميسي طبعًا، بس في الآخر يعني احنا الأهلي".

وأضاف: "كأس العالم للأندية لسة مجاش وقتها عشان في الأهلي احنا بناخد ماتش بماتش وبطولة ببطولة".

وأكمل: "مستنيين ييجي وقتها ونفرح الشعب كله ونفسنا ونعمل حاجة تليق بالنادي الأهلي.



موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد المباراة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل

وتوج الأهلي ، بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.



