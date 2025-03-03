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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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المفتي: الزكاة فرضت على الغني والفقير لجبر الخواطر.. فيديو

الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية
الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية
هاني حسين

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الشريعة الإسلامية جاءت لترسيخ مبادئ الإنسانية والتكافل الاجتماعي، وهو ما يظهر جليًا في تشريع الزكاة والصدقات، التي تهدف إلى رفع الحرج عن الفقراء وإغنائهم عن السؤال.

وأضاف مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النبي محمد ﷺ شدد على هذا المعنى في هذه الليلة المباركة، حيث قال: "أغنوهم عن السؤال"، موضحًا أن السؤال يحمل في طياته مذلة وحرجًا، ولذلك حرص الإسلام على إيجاد حلول تحفظ كرامة الفقراء وتوفر لهم ما يسد حاجتهم.

الزكاة وجبر الخاطر

أشار الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، إلى أن الله- تعالى- عندما شرع الزكاة، فرضها على كل من الفقير والغني، وكأنما يعمل على جبر الخاطر وتحقيق حكمة التوسعة على الجميع، لافتًا إلى أن هذه الفريضة تأتي أيضًا كنوع من التطبيق الفعلي لقيم التكافل، وكوسيلة للتكفير عن الأخطاء التي قد يقع فيها الإنسان.

واختتم مفتي الجمهورية حديثه بالتأكيد أن الصدقة طهرة للصائم، ومرضاة للرب، وعون للمحتاج، مشددًا على ضرورة الالتزام بروح التشريع الإسلامي، التي تدعو إلى الرحمة والمودة بين أفراد المجتمع.

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