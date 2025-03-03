مفتي الجمهورية: لا حرج في إخراج زكاة الفطر أول رمضان.. ويجوز إخراجها نقدا

كشف الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، موعد إخراج زكاة الفطر ، قائلا:" يجوز أن يتم إخراج الزكاة من اول رمضان وطوال أيام شهر رمضان وقبل يوم العيد ".



وقال نظير عياد في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “ إسأل المفتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" التأخير في إخراج الزكاةقد يؤدي إلى نوع من انواع المزاحمة وعدم قدرة الفقير على الاستفادة بها وبالتالي يمكن ان يتم تقديمها وإخراجها في أول رمضان".

وتابع نظير عياد :" لا حرج من تقديم زكاة الفطر في أول ايام رمضان".

وأكمل نظير عياد :" يمكن إخراج زكاة الفطر نقدا لأن هذا الأمر يحقق المقصد الرئيسي وقد تكون الأموال هناك حاجة لها بشكل أكبر ".

مفتي الجمهورية يدين وقف الاحتلال لدخول المساعدات

وفي سياق آخر، أدان الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات القرار الصادر عن الكيان الإسرائيلي المحتل بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، ويزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية التي يواجهها المدنيون في القطاع.



وشدِّد مفتي الجمهورية، على أن حرمان الأبرياء من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية جريمة إنسانية تتعارض مع المبادئ الأساسية للشرائع السماوية والقوانين الدولية، التي تُوجب تقديم العون للمدنيين، لا سيما في أوقات الأزمات والصراعات.