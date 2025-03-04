ديربي مدريد في دوري الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم 4-3-2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الثلاثاء 4-3-2025، العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها ديربي مدريد بين الريال وأتليتكو في دوري أبطال أوروبا، بجانب مواجهات دوري أبطال آسيا.

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج vs أستون فيلا – الساعة 7:45 مساء - قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد vs أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 1

بوروسيا دورتموند vs ليل – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 3

آيندهوفن vs آرسنال – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 2

دوري أبطال آسيا للنخبة

شنجهاي الصين vs يوكوهاما الياباني – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports AFC 1 HD

بوريرام يونايتد التايلاندى vs جوهر دار التعظيم الماليزي – الساعة 4 عصرا

باختاكور أوزبكستان vs الهلال السعودي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports AFC 1 HD

الريان القطرى vs الأهلي السعودي – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports AFC HD

الدوري المصري

الاتحاد السكندري vs سموحة – الساعة 9 مساء

زد اف سي vs الإسماعيلي – الساعة 9 مساء - قناة 2 on time sport

إنبي vs الزمالك – الساعة 9 مساء - قناة 1 on time sport

دوري أبطال الخليج

النصر الإماراتى vs القادسية الكويتي – الساعة 8 مساء