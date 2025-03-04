قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعبئة والإحصاء: 9.6% ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر ديسمبر 2024
أزمة في فيصل والهرم تصل إلى البرلمان.. تفاصيل
قبل ديربي العاصمة.. أرقام قياسية تاريخية لـ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
مدبولي: مستمرون في برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز الاستثمار
أول تعليق من الكرملين على خطوة ترامب العقابية لأوكرانيا
رابط تحميل التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التعليم .. متاح الآن
الحكومة تستهدف تعظيم الاستفادة من خط الرورو لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية
مجاعة.. مكتب الإعلام الحكومي في غزة يحذر من إغلاق كرم أبو سالم
الأرصاد: فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من البلاد اليوم| فيديو
20 صورة ترصد فعاليات مسابقة أوائل الطلبة في المدارس
الاتحاد الأوروبي يدعو لبذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على اتفاق غزة واستئناف دخول المساعدات
فرصة أخيرة.. اعرف الموعد النهائي لغلق باب التصالح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ديربي مدريد في دوري الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم 4-3-2025 والقنوات الناقلة

ريال مدريد وأتليتكو
ريال مدريد وأتليتكو
القسم الرياضي

تقام اليوم، الثلاثاء 4-3-2025،  العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها ديربي مدريد بين الريال وأتليتكو في دوري أبطال أوروبا، بجانب مواجهات دوري أبطال آسيا.

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج  vs أستون فيلا – الساعة 7:45 مساء - قناة  beIN Sports HD 1

ريال مدريد vs أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء - قناة  beIN Sports HD 1

بوروسيا دورتموند vs ليل – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 3

آيندهوفن vs آرسنال – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 2

دوري أبطال آسيا للنخبة

شنجهاي الصين vs يوكوهاما الياباني – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports AFC 1 HD  

بوريرام يونايتد التايلاندى vs جوهر دار التعظيم الماليزي – الساعة 4 عصرا

باختاكور أوزبكستان vs الهلال السعودي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports AFC 1 HD

الريان القطرى vs الأهلي السعودي – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports AFC HD

الدوري المصري

الاتحاد السكندري vs سموحة – الساعة 9 مساء

زد اف سي vs الإسماعيلي – الساعة 9 مساء - قناة 2 on time sport

إنبي vs الزمالك – الساعة 9 مساء - قناة 1 on time sport

دوري أبطال الخليج

النصر الإماراتى vs القادسية الكويتي – الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات اليوم ريال مدريد فريق ريال مدريد دوري أبطال أوروبا نادي ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

لا تشحنوا بهذا المبلغ.. تحذير أصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

حالة الطقس

سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المناطق |الخريطة كاملة

سقوط امطار

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح خلال الـ 72 الساعة القادمة

الصيام على جنابة

هل الصيام على جنابة مقبول؟.. الإفتاء: تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

الدعاء بالزواج من شخص معين

هل يجوز الدعاء بالزواج من شخص معين في السجود؟.. الإفتاء تجيب

زيزو

إجراء عاجل من بيسيرو تجاه زيزو في الزمالك.. تفاصيل

الدولار الأمريكي

أعلى سعر شراء للدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 4 مارس

تقييمات الترم الثاني 2025

موعد تقييمات الترم الثاني 2025 لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي| قرار عاجل

ترشيحاتنا

زكاة الفطر

زكاة الفطر لماذا نخرجها نقودا والنبي لم يفعل ذلك؟.. الإفتاء توضح

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء

موعد أذان المغرب اليوم في عدد من محافظات مصر

أعظم نعمة يمنحها الله لعباده

عالم بالأوقاف يكشف أعظم نعمة يمنحها الله لعباده في الدنيا

بالصور

ارتداء الجوارب أثناء النوم.. اكتشف الحقيقة وراء العادة الشائعة

هل يجب تجنب ارتداء الجوارب أثناء النوم؟
هل يجب تجنب ارتداء الجوارب أثناء النوم؟
هل يجب تجنب ارتداء الجوارب أثناء النوم؟

هل الصيام المتقطع يؤثر على صحة القلب؟

هل الصيام المتقطع يؤثر على صحة القلب؟
هل الصيام المتقطع يؤثر على صحة القلب؟
هل الصيام المتقطع يؤثر على صحة القلب؟

يديك تكشف عن عمرك أكثر من أي جزء آخر في جسمك.. إليك السبب

يديك تكشف عن عمرك أكثر من أي جزء آخر في جسمك.. إليك السبب!
يديك تكشف عن عمرك أكثر من أي جزء آخر في جسمك.. إليك السبب!
يديك تكشف عن عمرك أكثر من أي جزء آخر في جسمك.. إليك السبب!

القوات البحرية تشارك فى إنقاذ 42 فردا من مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضه للغرق

القوات البحرية تشارك فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضه للغرق
القوات البحرية تشارك فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضه للغرق
القوات البحرية تشارك فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضه للغرق

فيديو

لوجو الاحتفال بيوم الشهيد

القوات المسلحة تنشر عدداً من البروموهات بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

المزيد