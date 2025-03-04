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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل ديربي العاصمة.. أرقام قياسية تاريخية لـ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد
القسم الرياضي

يستضيف فريق ريال مدريد منافسه أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو "معقل الملكي" في ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد


وتقام مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق ريال مدريد لمواصلة سلسلة الانتصارات في بطولة دوري أبطال أوروبا أملا في تحقيق لقب البطولة من جديد.

أرقام قياسية تاريخيه غير مسبوقه لـ ريال مدريد

ويستعد نادي ريال مدريد لخوض مباراته ال500 في دوري أبطال أوروبا ليصبح أول فريق يصل لهذا الرقم بعدما حققها 15 مرة كأكثر نادي حقق اللقب عبر التاريخ.

ونجح ريال مدريد منذ عام 1955 وحتى الأن في تحقيق كافة الأرقام القياسية الخاصة ببطولة دوري ابطال أوروبا من حيث عدد الإنتصارات والمشاركات حيث لعب 44 نسخة ولعب 499 مباراة حقق الفوز في 301 وتعادل في 85 وخسر 113 لقاء.
ويتصدر ريال مدريد قائمة الأهداف المسجلة في البطول بواقع 1101 هدف بعد ظهورع 18 مباراة كطرف في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وحقق اللقب 15 مرة 

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