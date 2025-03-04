توزيع 3150 وجبة إفطار وسحور على الأسر الأَولى بالرعاية بالإسماعيلية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية تحت إشراف مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، تحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بمحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع الجمعيات القاعدية بالإسماعيلية (جمعية سلسبيل، الخلفاء الراشدين، وجمعية الوادي الأخضر)، عدة فعَّاليات بداية من شهر رمضان المبارك، تمثلت في توزيع ١٧٠٠ وجبة إفطار و ١٤٠٠ وجبة سحور؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفي سياق متصل، تم تقديم ٢٥٠ وجبة إفطار وتوزيع كراتين مواد غذائية على الأسر من مستحقي تكافل وكرامة، وذلك داخل الخيمة الرمضانية بمركز ومدينة أبوصوير.

وأفادت سمر لطفي مدير مكتب فرع مؤسسة مصر الخير بالإسماعيلية، بأن الخيمة الرمضانية مستمرة طوال رمضان، فضلًا عن توزيع كراتين المواد الغذائية ووجبات الغذاء عن طريق فريق المتطوعين بمصر الخير.

وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أنه تم التنسيق مع جمعيات ومؤسسات المجتمع الأهلي، لضمان الوصول لأكبر عدد من الأسر خلال الشهر الكريم.