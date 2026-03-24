ما مرض سيلياك .. تعرّف على أعراضه وأسبابه وطرق علاجه

يعد مرض السيلياك (الداء البطني) من الأمراض المناعية المزمنة التي تصيب الجهاز الهضمي نتيجة تفاعل غير طبيعي من جهاز المناعة تجاه بروتين الجلوتين، مما يؤدي إلى التهاب الأمعاء الدقيقة وصعوبة امتصاص العناصر الغذائية.

ما مرض السيلياك؟

ووفقًا لما ذكره موقع Cleveland Clinic الطبي، فإن الالتزام بنظام غذائي خالٍ من الجلوتين يمكن أن يساعد في شفاء الأمعاء وتحسين الأعراض بشكل كبير.

ويعتبر مرض السيلياك هو مرض مناعي وراثي يحدث عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع الجلوتين، وهو بروتين موجود في:

القمح

الشعير

الجاودار

ويوجد الجلوتين في العديد من الأطعمة مثل:

الخبز

المكرونة

الحبوب

بعض الشوربات والصلصات

الأطعمة المصنعة

ويؤدي تناول الجلوتين لدى مرضى السيلياك إلى تلف بطانة الأمعاء الدقيقة، مما يسبب ضعف امتصاص الفيتامينات والمعادن.

أعراض مرض السيلياك

وتختلف أعراض المرض من شخص لآخر، وقد تظهر في أي عمر، وتشمل:

أعراض الجهاز الهضمي:

آلام البطن

الانتفاخ

الغازات

الإسهال

أعراض فقر الدم:

شحوب الوجه

الإرهاق الشديد

برودة الأطراف

ضعف الأظافر

أعراض سوء التغذية:

فقدان الوزن بدون سبب

تأخر النمو عند الأطفال

اضطرابات الدورة الشهرية

صعوبة الحمل

الاكتئاب أو التوتر

أعراض جلدية:

قد يصاب بعض المرضى بطفح جلدي يسبب حكة شديدة يعرف باسم التهاب الجلد الحلئي.

أسباب مرض السيلياك

ويرتبط المرض بعوامل وراثية، حيث يمتلك معظم المرضى جينات معينة مثل:

HLA-DQ2

HLA-DQ8

لكن وجود هذه الجينات لا يعني بالضرورة الإصابة بالمرض، حيث قد تلعب عوامل أخرى دورًا مثل:

الإصابة بعدوى

العمليات الجراحية

اضطرابات البكتيريا النافعة في الأمعاء

مضاعفات مرض السيلياك

في حال عدم العلاج قد يسبب المرض مضاعفات خطيرة مثل:

سوء التغذية

ضعف المناعة

عدم تحمل بعض الأطعمة مثل اللاكتوز

أمراض الكبد

زيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء الدقيقة على المدى الطويل

كيف يتم تشخيص مرض السيلياك؟

ويعتمد التشخيص على:

تحليل الدم للكشف عن الأجسام المضادة للجلوتين

أخذ عينة من الأمعاء الدقيقة (خزعة)

تحليل نقص الفيتامينات والمعادن

علاج مرض السيلياك

ويتمثل العلاج الأساسي في الامتناع التام عن الجلوتين مدى الحياة. كما قد يشمل العلاج:

ـ مكملات غذائية لتعويض نقص الفيتامينات

ـ أدوية لعلاج الالتهابات

ـ متابعة طبية دورية

نصائح للتعايش مع مرض السيلياك

ويمكن التعايش مع المرض من خلال:

ـ قراءة مكونات الأطعمة جيدًا

ـ اختيار منتجات خالية من الجلوتين

ـ الاحتفاظ بوجبات خفيفة مناسبة خارج المنزل

ـ استشارة أخصائي تغذية

ـ اختيار مطاعم توفر أطعمة خالية من الجلوتين

هل يمكن الشفاء من مرض السيلياك؟

ويؤكد الأطباء أن معظم المرضى تتحسن حالتهم بشكل ملحوظ بعد التوقف عن تناول الجلوتين، وقد تختفي الأعراض خلال أسابيع، بينما قد تحتاج الأمعاء عدة أشهر للتعافي الكامل.