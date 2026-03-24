6 أطعمة يوصى بها كحلول سريعة وآمنة عند هبوط السكر

يعد انخفاض سكر الدم من الحالات الصحية التي قد تسبب أعراضًا مزعجة مثل الدوخة والتعرق والرعشة وتسارع ضربات القلب، ما يستدعي التدخل السريع بتناول أطعمة تساعد على رفع مستوى الجلوكوز بشكل سريع وآمن.

6 أطعمة تساعد على رفع سكر الدم بسرعة

ووفقًا لما نشره موقع Verywell Health، فإن تناول أطعمة تحتوي على ما لا يقل عن 15 جرامًا من الكربوهيدرات يمكن أن يساعد بشكل فعال في استعادة مستويات السكر الطبيعية في الدم.

أعراض انخفاض سكر الدم

وتشمل أبرز أعراض نقص الجلوكوز في الجسم:

الدوخة

الرعشة

التعرق

خفقان القلب

الشعور بالجوع الشديد

صعوبة التركيز

وهناك بعض الاطعمة التي يمكن تناول لرفع سكر الدم بسرعة وآمان، ومن أبرزها ما يلي :

- الموز:

يعتبر الموز من أفضل الخيارات الطبيعية لرفع سكر الدم بسرعة، حيث تحتوي الموزة المتوسطة على نحو 25 جرامًا من الكربوهيدرات، منها سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز.

- الأناناس:

يتميز الأناناس بمؤشر جلايسيمي مرتفع، ما يعني قدرته على رفع مستوى السكر في الدم بسرعة، حيث يحتوي كوب واحد منه على حوالي 22 جرامًا من الكربوهيدرات.

- التمر:

يعد التمر من المصادر المركزة للسكريات الطبيعية، إذ تحتوي التمرة الواحدة على حوالي 18 جرامًا من الكربوهيدرات، ما يجعله خيارًا سريعًا لعلاج انخفاض السكر.

- العنب:

يحتوي نصف كوب من العنب على حوالي 15 جرامًا من الكربوهيدرات، كما أنه سريع الهضم مما يساعد على رفع سكر الدم بشكل سريع.

- مربى التفاح:

تعد مربى التفاح غير المحلاة خيارًا لطيفًا على المعدة، خاصة في حالة الشعور بالغثيان، حيث يحتوي نصف كوب منها على نحو 15 جرامًا من الكربوهيدرات.

- البطيخ:

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء والسكريات الطبيعية، حيث يوفر كوب واحد حوالي 11.5 جرام من الكربوهيدرات، مما يساعد على تحسين مستويات السكر.

أطعمة أخرى ترفع سكر الدم بسرعة

وتشمل الخيارات الأخرى التي قد تساعد في رفع السكر:

ـ عصائر الفاكهة الطبيعية

ـ المشروبات الغازية غير الدايت

ـ الخبز الأبيض

ـ العسل

ـ الفواكه المجففة مثل الزبيب

نصائح للحفاظ على استقرار سكر الدم

وينصح الخبراء باتباع بعض العادات اليومية للحفاظ على توازن مستويات السكر، ومنها:

ـ تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتين والكربوهيدرات الصحية

ـ عدم تخطي الوجبات

ـ تناول وجبات خفيفة صحية بين الوجبات

ـ شرب كميات كافية من الماء

ـ ممارسة النشاط البدني بانتظام

ـ متابعة مستوى السكر خاصة لمرضى السكري

متى يجب استشارة الطبيب؟

ينصح بزيارة الطبيب في حال تكرار نوبات انخفاض سكر الدم أو صعوبة السيطرة عليها، خاصة لدى مرضى السكري.