بالمستندات.. هشام عناني يشكوى رئيس الإسماعيلي للنائب العام.. فما السبب

كشف احمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تقدم هشام عناني المرشح السابق لرئاسة الإسماعيلي يتقدم بشكوى للنائب العام ضد رئيس الفريق .

وكتب احمد حسن عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بالمستندات.. دكتور هشام عناني المرشح السابق لرئاسة الإسماعيلي يتقدم بشكوى للنائب العام ضد رئيس الإسماعيلي بداعي وجود مخالفات مالية صريحة

وكان قد قرر عماد سليمان، المدير الفني للإسماعيلي، السفر إلى القاهرة للدخول في معسكر مغلق، تحضيرًا للمباراة المرتقبة أمام زد إف سي، المقرر إقامتها مساء اليوم لى استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

سليمان يبحث عن فوزه الأول مع الدراويش

يسعى عماد سليمان لتحقيق أول انتصار له مع الإسماعيلي منذ توليه المسئولية خلفًا لحمد إبراهيم. وخاض سليمان أربع مباريات أمام الأهلي، المصري، الجونة، وفاركو، لكنه لم ينجح في تحقيق أي فوز، مكتفيًا بنقطة واحدة من تعادل وثلاث هزائم. ويأمل المدرب في تحقيق انتصار يعيد الثقة قبل نهاية مهمته المؤقتة.

قرارات الإدارة بشأن الجهاز الفني

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي منح عماد سليمان الفرصة الكاملة حتى نهاية الدور الأول، على أن يتم تقييم مستقبله بعدها. ويأتي ذلك ضمن مساعي الإدارة لتحسين وضع الفريق، سواء بالإبقاء على الجهاز الفني الحالي أو التعاقد مع مدرب جديد لإنقاذ الفريق من موقفه الصعب في جدول الترتيب.

عودة عناصر مؤثرة أمام زد إف سي

تلقى الجهاز الفني للإسماعيلي دفعة قوية قبل مواجهة زد إف سي، بعودة الثنائي نادر فرج وأحمد عادل عبد المنعم. غاب نادر فرج عن لقاء فاركو بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام المصري، بينما غاب أحمد عادل عبد المنعم لفترة بسبب الإصابة.

الإسماعيلي في موقف حرج قبل نهاية الدور الأول

يواجه الإسماعيلي أزمة حقيقية في الدوري، حيث يحتل المركز 16 ويعاني من تراجع كبير في النتائج. ويعد لقاء زد إف سي فرصة أخيرة لسليمان ولاعبيه لاستعادة الثقة وتحسين موقف الفريق قبل ختام الدور الأول، لتقليل الضغوط والابتعاد عن مناطق الهبوط.