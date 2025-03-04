قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة أوراق سـ.فاح قليوب المتهم بقتل أبنائه لفضيلة المفتي
أمين عام الأمم المتحدة يطالب بوصول المساعدات لقطاع غزة بدون عوائق
أهم رسائل الرئيس السيسي في كلمته أمام القمة العربية الطارئة
صرف معاشات أبريل .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة بعد قرار الحكومة
ياسر جلال: لا أسعى للبطولة المطلقة في السينما.. و"جودر 2" كان أصعب من الجزء الأول| حوار
السيسي: مصر ملتزمة بالسلام العادل واحترام سيادة الدول
أمجد الشوا: نأمل أن تخرج القمة العربية بخطة عمل تجاه غزة
الرئيس السيسي: لابد من إقامة الدولة الفلسطينية.. ونرفض التهجير
الرئيس السيسي: يجب النظر إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل كنموذج يحتذي به
جواو نيفيز: لا نشعر بالضغوط.. ونحاول إيقاف خطورة ليفربول ومحمد صلاح
شيخ الأزهر: بقاء الشعب الفلسطينى بعد كل المجازر ضده معجزة من السماء
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48405 شهداء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالمستندات.. هشام عناني يشكوى رئيس الإسماعيلي للنائب العام.. فما السبب

هشام عناني
هشام عناني
ميرنا محمود

كشف احمد حسن نجم منتخب مصر السابق  عن تقدم هشام عناني المرشح السابق لرئاسة الإسماعيلي يتقدم بشكوى للنائب العام ضد رئيس الفريق .

وكتب احمد حسن عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بالمستندات.. دكتور هشام عناني المرشح السابق لرئاسة الإسماعيلي يتقدم بشكوى للنائب العام ضد رئيس الإسماعيلي بداعي وجود مخالفات مالية صريحة

وكان قد قرر عماد سليمان، المدير الفني للإسماعيلي، السفر إلى القاهرة  للدخول في معسكر مغلق، تحضيرًا للمباراة المرتقبة أمام زد إف سي، المقرر إقامتها مساء اليوم  لى استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

سليمان يبحث عن فوزه الأول مع الدراويش

يسعى عماد سليمان لتحقيق أول انتصار له مع الإسماعيلي منذ توليه المسئولية خلفًا لحمد إبراهيم. وخاض سليمان أربع مباريات أمام الأهلي، المصري، الجونة، وفاركو، لكنه لم ينجح في تحقيق أي فوز، مكتفيًا بنقطة واحدة من تعادل وثلاث هزائم. ويأمل المدرب في تحقيق انتصار يعيد الثقة قبل نهاية مهمته المؤقتة.

قرارات الإدارة بشأن الجهاز الفني

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي منح عماد سليمان الفرصة الكاملة حتى نهاية الدور الأول، على أن يتم تقييم مستقبله بعدها. ويأتي ذلك ضمن مساعي الإدارة لتحسين وضع الفريق، سواء بالإبقاء على الجهاز الفني الحالي أو التعاقد مع مدرب جديد لإنقاذ الفريق من موقفه الصعب في جدول الترتيب.

عودة عناصر مؤثرة أمام زد إف سي

تلقى الجهاز الفني للإسماعيلي دفعة قوية قبل مواجهة زد إف سي، بعودة الثنائي نادر فرج وأحمد عادل عبد المنعم. غاب نادر فرج عن لقاء فاركو بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام المصري، بينما غاب أحمد عادل عبد المنعم لفترة بسبب الإصابة.

الإسماعيلي في موقف حرج قبل نهاية الدور الأول

يواجه الإسماعيلي أزمة حقيقية في الدوري، حيث يحتل المركز 16 ويعاني من تراجع كبير في النتائج. ويعد لقاء زد إف سي فرصة أخيرة لسليمان ولاعبيه لاستعادة الثقة وتحسين موقف الفريق قبل ختام الدور الأول، لتقليل الضغوط والابتعاد عن مناطق الهبوط.

احمد حسن الإسماعيلي هشام عناني تصريحات هشام عناني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

لا تشحنوا بهذا المبلغ.. تحذير أصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

الصيام على جنابة

هل الصيام على جنابة مقبول؟.. الإفتاء: تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

افطار الحامل

كفارة إفطار الحامل في رمضان.. دار الإفتاء توضح

تقييمات الترم الثاني 2025

موعد تقييمات الترم الثاني 2025 لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي| قرار عاجل

أرشيفية

في رابع أيام رمضان.. تعرف على أسعار الدواجن و البط و البيض

الخدمات المرورية

اتصل بالخط الساخن.. لو عايز تجدد رخصة القيادة من عند البيت

أسعار الدواجن والبيض

استقرار أسعار الدواجن اليوم بالأسواق والبورصة.. كم وصل سعر الكيلو؟

جاستن ترودو

كندا تتوعد بفرض رسوم "انتقامية" على الواردات الأمريكية رداً على قرارات واشنطن

ترشيحاتنا

الشعور بالعطش

منها الخيار والطماطم.. أطعمة تقلل الإحساس بالعطش في رمضان

الأوسكار

علق شعار فلسطين.. ممثل عالمى يشعل حفل الأوسكار

البنكرياس

من غير حبوب ولا أدوية.. إزاى تنظف البنكرياس من السموم

بالصور

محافظ الشرقية يشهد إستلام 3 أطنان لحوم من مشروع صكوك الإطعام لتوزيعها على المستحقين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمبنى مستشفى طب وجراحة العيون

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إدارة شؤون البيئة بالشرقية تفتش على 131منشأة غذائية وتحرر 275 محضرا

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صرف معاشات أبريل .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة بعد قرار الحكومة

صرف المعاشات
صرف المعاشات
صرف المعاشات

فيديو

نمبر وان حط شاب بموقف محرج

طلعت صاحبته.. "نمبر وان" يضع شابًا بموقف محرج في مدفع رمضان

شيماء سيف رجعت لحضن جوزها

شيماء سيف تعود إلى زوجها بعد شهر من الطلاق.. شوفوا الفنانين قالولهم إيه

تصريحات إيناس الدغيدي

ماذا قالت إيناس الدغيدي عن الفنانة الراحلة سعاد حسني؟

لوجو الاحتفال بيوم الشهيد

القوات المسلحة تنشر عدداً من البروموهات بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

المزيد