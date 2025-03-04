ضربة موجعة لبنفيكا.. دي ماريا خارج موقعة برشلونة في دوري الأبطال بسبب الإصابة

تلقى بنفيكا البرتغالي صدمة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما تأكد غياب نجمه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن اللقاء بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.

ووفقًا لتقارير صحفية، أبرزها ما نشره فابريزيو رومانو، فإن دي ماريا لن يكون متاحًا للمباراة التي ستقام غدًا الأربعاء على ملعب دا لوش، مما يشكل خسارة فادحة للفريق البرتغالي، الذي يعوّل كثيرًا على خبرة اللاعب المخضرم في مثل هذه المواجهات الحاسمة.

وكان النجم الأرجنتيني قد شارك كبديل في المباراة الدرامية التي جمعت الفريقين في الدوري، والتي انتهت بانتصار برشلونة بنتيجة 5-4. ورغم الآمال الكبيرة التي كانت معقودة على ظهوره في لقاء دوري الأبطال، إلا أن الإصابة حالت دون ذلك، مما يُعقد حسابات المدرب روجر شميدت قبل مواجهة أحد أقوى الفرق الأوروبية.

يُذكر أن لقاء الإياب سيقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، حيث يأمل بنفيكا في استعادة خدمات نجمه الأرجنتيني لتعزيز فرصه في التأهل للدور التالي.