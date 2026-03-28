القبض على المتهمين بسرقة شقة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من سرقة بعض محتويات شقته بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من (محامى – مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة بعض محتويات شقته أثناء غيابه.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لعلمهم بعدم تواجد أحد بالشقة المشار إليها ، وأضافوا بالتصرف ببيع المسروقات لدى عميلين سيئي النية (تاجرين خردة"لأحدهما معلومات جنائية") أمكن ضبطهما ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.