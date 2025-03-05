إنتر ميلان يفوز بثنائية على فينورد في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق إنتر ميلان الإيطالي على نظيره فينورد الهولندي، بثنائية نظيفة، في إطار ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثنائية إنتر ميلان عن طريق ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 38، 50.

وأضاع بيوتر زيلينسكي، ركلة جزاء للإنتر في الدقيقة 65.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

مارتينيز - بافارد - دي فري - أتشيربي - دومفريس - باريلا - أصلاني - زيلينسكي - باستوني - تورام - لاوتارو.

فيما جاء تشكيل فينورد كالتالي:

فيلينرويثر - ميتشل - بيلين - هانكو - بوينو - مودير - بايكساو - سمال - أنيس حاج موسى - كارانزا - أوسمان.