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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

والدتها اتجوزت خطيبها .. ايناس عز الدين تدخل فى حالة انهيار لهذا السبب

إيناس عز الدين
إيناس عز الدين
تقى الجيزاوي

حلت المطربة ايناس عز الدين ضيفة على برنامج “أوضة وصالة” تقديم المذيعة إنجي هشام ، ودخلت إيناس فى حالة انهيار بعد سؤالها عن حقيقة زواج والدتها من خطيبها السابق .

وسألتها انجي هشام ، الست اللى خطفت خطيبك واتجوزته تبقى والدتك ، لترد ايناس باكية: “أنا أسفة إكرامًا لأمي اللى ربتني وتعبت فيا اللى هى جدتي هعتذر عن الإجابة”.

وأضافت معتذرة: "بعتذر للناس إني تكلمت من قلبي كده، واعتذر لو كنت موجوعة، وبعتذر لو أي حد اتوجع لوجعي كنت بتمنى أكون ضيفة خفيفة، لكن لأول مرة أكون كتاب مفتوح كده ساعات بنحس إن لو ما اتكلمناش هنموت، وأنا لأول مرة أتكلم في حياتي من قلبي".

 إصابة ايناس عز الدين بجلطة في القلب

وفى وقت لاحق ، كانت أعلنت المطربة إيناس عز الدين عبر حسابها على فيسبوك عن نجاتها من الإصابة بجلطة في القلب نتيجة حزنها الشديد على رحيل والدتها. 

وكتبت قائلة: "ربنا وحده اللي نجاني من جلطة في القلب الحمد لله إني انتبهت إنها بداية جلطة ولحقت نفسي. الزعل بيعتصر القلب والروح".

وأضافت: "قلبي تعبان بزيادة بقاله فترة من ساعة وفاة أمي وبيزداد سوء، وكمان مكالمة تليفون جتلي قلبت عليا وجع ومرار عمر بحاله، دخلت في نوبة انهيار بعدها وأغمى عليا. لقيت الأكسجين بيتسحب من دماغي وقلبي، تأكدت إني داخلة على جلطة، وجرينا على المستشفى. الحمد لله ربنا اللي أنقذني كالعادة علشان جوزي وأختي اللي مالهاش غيري في الدنيا بعد موت ماما، وماليش غيرها".

برنامج “أوضة ضلمة
برنامج "أوضة ضلمة"، تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة  قناة "هي" يوميًا خلال شهر رمضان من السبت إلى الخميس، في تمام الثامنة مساءً وتستضيف خلاله عددًا من نجوم الفن والرياضة الذين يتحدثون عن نجاحاتهم ومسيرتهم المميزة.

المطربة ايناس عز الدين برنامج “أوضة وصالة” إنجي هشام

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