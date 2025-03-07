الكشف عن حقيقة إيقاف البنا وعاشور بسبب مباراة الزمالك ضد إنبي

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، حقيقة إيقاف محمود عاشور ومحمود البنا، من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب مباراة الزمالك وإنبي، في الدوري المصري.

وقال إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد »، إن كل ماتردد عن إيقاف محمود عاشور ومحمود البنا، من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب مباراة الزمالك وإنبي، غير صحيح.

وأكد إيهاب الكومي، إن محمود عاشور ومحمود البنا، من حكام النخبة ولا نية لإيقافهما وسيسافران للدخول في معسكر خلال الأيام المقبلة.



https://www.youtube.com/watch?v=KUYnkQokca4