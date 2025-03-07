المرشح السابق لرئاسة الإسماعيلي: المجلس الحالي ارتكب مخالفات مالية صريحة

وجه هشام عناني، المرشح السابق لرئاسة الإسماعيلي ، اتهاما خطيرا للمجلس الحالي للدراويش برئاسة نصر أبوالحسن ، بالفساد والتسبب في انهيار الفريق.

وقال هشام عناني، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة «صدى البلد»، إن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ارتكب مخالفات مالية صريحة لكل اللوائح المنظمة لعمل الأندية الرياضية والتي أضرت بالنادي الإسماعيلي وبالمال العام.

وأوضح عناني، أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وافق علي بيع اللاعب عبد الرحمن مجدي بقيمة مليون ومئة وعشرة آلاف دولار إلي نادي أهلي بنغازي الليبي وكلف المشكو في حقه بالتفاوض مع النادي فقام المشكو في حقه بإبلاغ مجلس الإدارة بتسلمه ٢٥٠ ألف دولار من النادي المذكور بصفة شخصية مقابل إيصال شخصي دون إدراجها بحسابات النادي الإسماعيلي ثم أخطر المشكو في حقه مجلس الإدارة بفشل الصفقة وتم رد المبلغ للنادي الليبي أيضا بصفة شخصية وهو ما يعتبر مخالفة مالية مجرمة بقانون العقوبات المصري، حيث أن أموال الأندية هي في حكم الأموال العامة المشمولة بحماية القوانين المنظمة للمؤسسات العامة.

وأكد عناني، أنه بالإجتماع الطارئ لمجلس الإدارة بتاريخ ۲۰۲٤/٢/٢٩ وافق المجلس علي السفر إلى ليبيا لملاقاة نادي اهلي بنغازي وتم إيداع مبلغ مئة ألف دولار يوم ٢٠٢٤/٣/١٧ دون تدوين ذلك بمحاضر مجلس الإدارة ودون موافقة الجهة الإدارية مع ملاحظة أن المشكو في حقه قام بإيداع المبلغ لحسابه الشخصي أولا ثم إلى النادي ثانيا بتاريخ إيداع يومي ۱۷ و ۱۸ مارس ٢٠٢٤ بالمخالفة للقانون والذي إدعي بعد ذلك أنه تبرع دون وجود أي سند أو محضر بالتبرع او موافقة الجهة الإدارية.".



وطالب المرشح السابق لرئاسة الإسماعيلي، بفتح تحقيق قضائي مع المشكو في حقه بإعتبار ماسبق إضرارا عمديا وإهدارا للمال العام ومخالفات صريحه للقوانين المنظمة للتعاملات المالية في الأندية العامة، مشددا: "المجلس الحالي خدع جماهير الإسماعيلي بوعود غير حقيقية ، ونصر أبوالحسن تعامل ماليا بشكل خاطيء في ملف بيع اللاعبين ، وهناك مبالغ يتم إستخدامها بشكل خاطيء وتدخل في الحساب الشخصي لرئيس الإسماعيلي".

https://www.youtube.com/watch?v=dzPgR7v7ydo