في نسخته الخامسة.. محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لمهرجان 180 درجة

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، الحفل الختامي لمهرجان "180" للقراءة والمواهب مارس 2025 للسنة الخامسة في (الغناء – العزف - التمثيل – الرسم – الشعر – الإلقاء - القراءة – الكتابة) والذي نظمته مدارس الفرنسيسكان الخاصة بأسيوط على مسرح قاعة السمائيين بالكنيسة الكاثوليكية بهدف توعية الشباب بأهمية القراءة وتشجيع الطلاب على اكتشاف مواهبهم وإكسابهم مهارات التعلم الذاتي من خلال لقاءات تفاعلية بين المتسابقين من المدارس المشاركة ومن خلال التصفيات ولجان التحكيم.

حضر الحفل كل من الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والأنبا دانيال لطفي مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك والأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما والفنانة أميرة سليم والفنان محمد فهمي والمخرج رضا شوقي والفنان التشكيلي الدكتور فريد فاضل والنائب علاء سليمان عضو مجلس النواب وطارق الدسوقي مدير إدارة أسيوط التعليمية وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم وهويدا الطماوي مدير إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم والأب لوكاس رسمي وكيل مطرانية للأقباط الكاثوليك والأب مرقس يوسف مدير عام العلاقات العامة بالمطرانية والقمص متاؤوس أديب مدير مكتب التنمية الايبارشي ولفيف من مديرى المدارس الخاصة والطلاب والطالبات المشاركين فى المهرجان.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم عرض فيلم توثيقي عن المهرجان بعنوان "الحلم" ثم كلمة فيفان ثابت صاحبة فكرة المهرجان أوضحت خلالها الفكرة التي بدأت بمشاركة 3 مدارس و23 طالب وحتى وصلت إلى بمشاركة 20 مدرسة و220 طالب في السنة الخامسة، أعقبها كلمة للأب مخلص مصري مدير المدارس وراعي المهرجان والتي رحب فيها بجميع الحضور، وأشار إلى أهمية المهرجان الذى يتم تنظيمه للعام الخامس لاكتشاف المواهب من طلاب المدارس وتحدي القراءة.

وأكد محافظ أسيوط في كلمته خلال الحفل، على أهمية دعم وتنمية المواهب الشابة وتشجيعهم على القراءة والمشاركة في الأنشطة الثقافية التي تساهم في تطوير مهاراتهم الشخصية والفكرية مشيراً إلى أن المهرجان يعد فرصة حقيقية لاكتشاف المزيد من المواهب وإبرازها، معتبراً أن الثقافة والقراءة تمثلان حجر الزاوية في بناء مجتمع واعي وقادر على مواكبة التطورات العالمية.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تسعى بشكل مستمر إلى دعم الشباب من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية التي تستهدف تعزيز الثقافة العامة والمهارات الأدبية والفنية لافتاً إلى توجيهاته بتنفيذ صالون ثقافي كل يوم أحد من بداية كل شهر مطالباً جميع المدارس المشاركة في المهرجان بالمشاركة في الصالون الثقافي موجهاً الشكر والتقدير للمشاركين في المهرجان من الشباب والطلاب الذين أظهروا إبداعاتهم ومواهبهم في القراءة والفنون المختلفة.

من جانبه أعرب نائب المحافظ، عن سعادته بحضور المهرجان مشيراً إلى أن هذا الحدث له طابعاً خاصاً لأنه يقام بتنظيم من مدارس الفرنسيسكان التي ينتمي إليها، حيث تعلم منها الكثير من القيم والمبادئ التي أسهمت في تشكيل شخصيته لافتاً إلى أنه تعلم من محافظ أسيوط، عدم انتظار الفرص والابتعاد عن التردد، متمنياً أن يكون الشباب هم الأدوات الرئيسية للتنمية في المجتمع.

وخلال كلمته رحب الأنبا دانيال لطفي بمحافظ أسيوط وجميع الحضور مشيراً إلى أن عام 2025 به حدثين مرتبطان بالنسبة للكنيسة الكاثولكية حيث خصص البابا فرانسيس هذا العام وأسماه عام "الرجاء" والحدث الثاني هو مهرجان 180 درجة والمقصود به التغيير لافتا إلى أن الحدثيين مرتبطين حيث أن الإنسان لا يستطيع أن يغيير حياته إلا اذا اكتشف نفسه.

وتم خلال المهرجان، عرض مسرحية بعنوان "سالب واحد" ثم فقرة عزف جماعي للفائزين في المهرجان وفقرة شعر جماعي للطالبين ميرولا عماد – سلمى مصطفى) وفقرة كورال "ميدلي" للفائزين من طلاب المدارس المتميزين في مجال الغناء والموسيقى.

وفي نهاية المهرجان، تم تكريم محافظ أسيوط لدعمه ورعايته للحركة الثقافية والتعليمية بالمحافظة وتم تكريم نائب رئيس الجامعة والفنانين وأعضاء لجنة التحكيم والفائزين في المهرجان.