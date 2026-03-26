الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
غرفة السلع: استثناء المحال السياحية من قرار الـ 9 مساء دعما للاقتصاد الوطني

على غنيم
محمد الاسكندرانى

أشاد علي غنيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، رئيس غرفة محال السلع والأنشطة السياحية، بالقرار الصادر عن وزارة السياحة والآثار بشأن استثناء البازارات والمنشآت والمطاعم والمحال المرخصة سياحيا من قرار الغلق في التاسعة مساء، والذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ليطبق بدءا من مساء السبت المقبل.

إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة


وأكد غنيم، أن الواجب الوطني يحتم على كافة فئات الشعب دعم وتنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، التي بدأت الحكومة في اتخاذها، دون الإضرار بصناعة السياحة التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن قرار الاستثناء للمحال والمنشآت السياحية يعد خطوة تعكس حرص الدولة على دعم القطاع السياحي وحماية تجربة السائحين، وضمان استمرار تقديم خدمات عالية الجودة، خاصة في ظل الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر، وينال إعجاب السائحين من كافة دول العالم.


وأوضح غنيم أن هذا التوجه يأتي متسقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز السياحة المستدامة، وتحفيز الاستثمار في الوجهات السياحية، وضمان استمرار مصر في تقديم تجربة سياحية متميزة، رغم الإجراءات المؤقتة لترشيد استهلاك الطاقة، مشيرا إلى حرص المنشآت السياحية على مساندة قرارات الدولة وتوجهاتها، وفي الوقت نفسه مراعاة توفير المتطلبات الخاصة بالسائح، واستمرار تقديم الخدمات الترفيهية المختلفة في المدن السياحية، بما يضمن استمرار توافد السائحين لمصر باعتبارها الملاذ الآمن، والمقصد السياحي الذي ليس له مثيل عالميا.

وثمن غنيم، إصدار وزارة السياحة والآثار بيانًا لتؤكد خلاله أن الإجراءات الحكومية الخاصة بتنظيم مواعيد غلق المحال التجارية، المقرر تطبيقها اعتبارًا من 28 مارس 2026 ولمدة شهر، لا تسري على المقاصد السياحية الرئيسية مثل الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان، كما يشمل الاستثناء  البازارات والمطاعم السياحية في مختلف الوجهات، بما في ذلك القاهرة.

