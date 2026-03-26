المستشارة أمل عمار: الأم المصرية عظيمة لا تعرف المستحيل

قالت المستشارة أمل عمار ، رئيسة المجلس القومي للمرأة ، لم تكن الأم المصرية مجرد سند داخل الأسرة لكنها عماد الوطن وتمنح بدون حساب وتقف بجوار الأب شريكاً فى تحمل أعباء الحياة ولم يتوقف دورها عند هذا الحد بل تتحمل المسئولية كاملة حين يغيب الأب لأى سبب وهنا تتجلى عظمة الأم المصرية التي لا تعرف المستحيل .

وأضافت خلال حفل تكريم الأم المثالية قصص الأمهات المكرمات صفحات مضيئة في سجل هذا الوطن وأننا لا نكرم أسماء فحسب بل نكرم قيماً راسخة وهذا الحفل يعكس تقدير الدولة المصرية بالمرأة المصرية .

وتابعت أكد الرئيس السيسي أن المرأة ليست نصف المجتمع فحسب بل هي صاحبة الدور المحورى وقامت الدولة بعدد من المبادرات الصحية والاجتماعية لتعزيز دور المرأة فى المجتمع ويعمل المجلس القومي للمرأة جنباً إلى جنب مع الوزارات المعنية لضمان حياة كريمة خاصة للأمهات المعيلات .







