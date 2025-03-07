نجاح جراحة معقدة لإنقاذ طفل اخترق رأسه سيخ معدني بالإسماعيلية

تمكن فريق جراحة المخ والأعصاب بالمستشفيات الجامعية بمحافظة الإسماعيلية من إجراء جراحة دقيقة لإنقاذ طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بعد أن اخترق سيخ معدني رأسه في حادث مروع.

وتعامل الفريق الطبي بالمستشفي الجامعي مع الطفل فور وصوله، حيث نقل فورًا إلى قسم الطوارئ، وتم إجراء الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الأشعة المقطعية، والتأكد من أن السيخ لم يصل إلى المناطق الحيوية من الدماغ.

وتم وضع خطة جراحية لإزالته بأمان دون التسبب في نزيف داخلي أو تلف دماغي.

التحضير للجراحة

نقل الطفل سريعًا إلى غرفة العمليات، قص السيخ لتقليل حجمه وتسهيل سحبه بأقل ضغط على أنسجة الدماغ، استخدام تقنيات جراحية متقدمة لسحب السيخ تدريجيًا وبحذر، مراقبة أي نزيف محتمل أثناء العملية، تنظيف المنطقة المصابة وإجراء عملية ترميم للجمجمة والأنسجة المتضررة.

نجاح العملية والتعافي

استقرت حالة الطفل بسرعة وبدأ في استعادة وعيه تدريجيًا، وخرج من المستشفى بعد التأكد من استقرار حالته مع متابعة دورية للتعافي التام.



من جانبه أشاد الدكتور أحمد أنور عبدالغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بالإنجاز الطبي مؤكداً أن العملية تعكس المستوى المتطور للخدمات الطبية في المستشفيات الجامعيةوتعزز مكانة المستشفى كمركز طبي رائد في الجراحات الدقيقة والمعقدة.



وتقدم الدكتور أحمد أنور عبدالغني، بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور خالد السيد رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ومدير المستشفى التخصصي و الفريق الطبي للعملية المتميز الذي نجح في إجراء الجراحة الدقيقة لإنقاذ حياة الطفل بعد الحادث المروع، دكتور محمد عبدالعظيم سرحان مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، دكتور عبدالله احمد شاهين نائب جراحة المخ والأعصاب، دكتور محمود أبوالقاسم القادري نائب جراحة المخ والأعصاب، دكتور محمد ياسر عاشور نائب جراحة المخ والأعصاب،