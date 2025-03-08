اليوم .. مانشستر سيتى في ضيافة نوتينجهام فورست بالدوري الانجليزي

فى مباراة مثيرة ..يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نوتينجهام فورست في مباراة قوية تقام ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

ويستضيف اللقاء ملعب "سيتي جراوند"، حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في ظل المنافسة الشرسة على المراكز المتقدمة.

ويدخل نوتينجهام فورست المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 48 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الرابع. وتعد هذه المواجهة ذات أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى نوتينجهام فورست لتعزيز موقعه بين الكبار، بينما يأمل السيتي بقيادة بيب جوارديولا في اقتناص الفوز للقفز إلى مركز متقدم والاستمرار في المنافسة على اللقب.

مرموش ضمن التشكيلة الأساسية لـ السيتي

من المتوقع أن يشارك النجم المصري عمر مرموش أساسيًا في هجوم مانشستر سيتي خلال هذه المواجهة، حيث يحظى بثقة المدرب جوارديولا بعد الأداء المميز الذي قدمه منذ انضمامه إلى الفريق. وكان مرموش قد تألق في مباراة نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي، حيث سجل هاتريك قاد فريقه للفوز، ما جعله أحد العناصر الهجومية المؤثرة في تشكيلة السيتي.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – خوسانوف – جفارديول

خط الوسط: نيكو جونزاليس – ماتيو كوفاسيتش

الوسط الهجومي: سافيو – عمر مرموش – جيريمي دوكو

رأس الحربة: إيرلينج هالاند