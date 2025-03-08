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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مزايا بالجملة.. البدوي يعدد مكاسب المرأة العاملة في الجمهورية الجديدة

مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر
الديب أبوعلي

أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحادالعام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعةوالإعلام، أن المرأة المصرية كانت على مر العصور ومازالت شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، وقدمت تضحيات كبيرة في سبيل رفعة الوطن وتقدمه.

وأضاف "البدوي" في تصريحات صحفية، أن مصر والعالم يحتفلان في الثامن من مارس باليوم العالمي للمرأة، وهو مناسبة لتأكيد الدور المحوري الذي تلعبه المرأة المصرية العاملة في بناء الدولة المصرية الحديثة.

اليوم العالمي للمرأة 

ووجه نائب رئيس اتحاد العمال، تحية تقدير وإجلال واحترام للمرأة المصرية بصفة عامة، والمرأة العاملة بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وقال "البدوي": نؤكد دعمنا الكامل في هذه المناسبة لجهود المرأة في بناء الوطن، منوها إلى أن المرأة المصرية العاملة تساهم في مختلف القطاعات، بداية من التعليم والصحة وصولًا إلى الاقتصاد والسياسة.

وذكر "البدوي"، أنها أثبتت جدارتها في تولي المناصب القيادية، وأظهرت قدرة فائقة على تحقيق النجاح في مختلف المجالات، لافتا إلى أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة ودعمها في مختلف المجالات وتجلى هذا الاهتمام في العديد من المبادرات والقرارات، التي من بينها:

  • تخصيص عام 2017 عامًا للمرأة المصرية.
  • إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
  • إصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق المرأة وتحميها من التمييز.
  • زيادة تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المحلية والمناصب القيادية.

وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على أن المرأة المصرية حظيت بالعديد من المكتسبات في الاستحقاقات الدستورية وقانون العمل الجديد، كان من أبرزها:

  • ضمان المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.
  • حماية المرأة العاملة من التمييز والعنف في مكان العمل.
  • توفير فرص متكافئة للمرأة في الحصول على التعليم والتدريب والعمل.
  • منح المرأة العاملة إجازات أمومة ورعاية للطفل.
  • توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمرأة. 

وأكد البدوي، أن المرأة المصرية تعد شريكًا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة، التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مختننا بأن تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع هو ضرورة حتمية لتحقيق التقدم والازدهار لمصر.

اتحاد العمال المرأة المصرية قانون العمل الجديد اليوم العالمي للمرأة المرأة العاملة الجمهورية الجديدة مجدي البدوي

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