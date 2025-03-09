قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية البريطاني يدين الضربات الروسية على أوكرانيا ويصفها بـ«البغيضة»
الفوائد الصحية للأغذية الوظيفية وعلاقتها باضطرابات الغدد الصماء
كارثة جديدة بأمريكا.. حرائق غابات لونج آيلاند تخرج عن السيطرة وإعلان الطوارئ|فيديو
هالة صدقي تحتفل بعيد ميلاد توأمها الـ 16 برسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟
أحمد موسى: أشجع الأهلي منذ 55 عامًا.. الإدارات تتغير ويبقى الكيان شامخًا
سلوى عثمان: دوري في سجن النسا كان محطة فارقة وغيّر مسيرتي
شادي شامل يثير الجدل بتصريحاته حول الحجاب وطقوسه في رمضان
مفاوضات حاسمة في الدوحة .. مبعوث أمريكي يسعى لاتفاق جديد بين إسرائيل وحماس
هجوم على «سادكوب» في اللاذقية.. توترات تتصاعد في الساحل السوري
حقيقة بيع استاد الإسماعيلي .. نصر أبوالحسن يكشف المستور |تفاصيل
مفاجأة فى أسعار البيض اليوم الأحد.. كم يصل سعر الكرتونة؟
الزمالك يترقب موقف ناصر منسي وجهاد قبل قمة الأهلي في دوري نايل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 9-3-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

بدأت البنوك المصرية اليوم الأحد الموافق 9-3-2025؛ على استقرار سعر الدولار  أمام الجنيه  منذ الخميس الماضي.

ودخل ثبات  سعر الدولار امام الجنيه  في يومه الثالث على التوالي ، بعد أن زاد الخميس الماضي بقيمة 4 قروش في المتوسط على مستوي البنوك العاملة في مصر.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو  50.64 جنيها للشراء و 50.74 جنيها للبيع وذلك منذ الخميس الماضي..

متوسط سعر الدولار

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك العامة والخاصة نحو 50.63 جنيها للشراء و50.73 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي،كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات،القاهرة، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB،الاسكندرية، قناة السويس،المصرف العربي الدولي، التعمير والاسكان،البركة، فيصل"

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.58 جنيها للشراء و 50.68 جنيها للبيع في البنك الزراعي المصري.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.62 جنيها للشراء و 50.72 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، المصرف المتحد، ميد بنك".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.65 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، سايب، الأهلي الكويتي، HSBC".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.67 جنيها للشراء و 50.77 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني الأهلي QNB.

أعلي سعر

وجاء أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.71 جنيها للشراء و 50.81 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الاسلامي".

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.7 جنيها للشراء و 50.8 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي

جاء ثالث أعلي سعر  الدولار مقابل الجنيه نحو 50.68 جنيها للشراء و 50.78 جنيها للبيع في بنك نكست

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي على أساس شهري بنهاية فبراير الماضي مقدار 135 مليون دولار مسجلا  47.4 مليار دولار في زيادة غير مسبوقة له.

الاحتياطي النقدي

كان الاحتياطي النقدي قد سجل 47.265 مليار دولار في مطلع العام الجاري، ليصعد خلال الـ6 شهور السابقة بقيمة تبلغ 305 مليون دولار.

بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدةبعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة

مكونات الاحتياطي


يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .

وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف

اخبار مصر سعر الدولار اليوم مال واعمال الدولار مقابل الجنيه الدولار في البنك المركزي أقل سعر دولار اعلي سعر دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

خلال ساعات.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

المشاجرة

خناقة على الكراسي.. تفاصيل مشاجرة السحور داخل أشهر مطعم فول في رمسيس| صور

سعد الصغير

بعد قضاء مدة حبسه.. الإفراج عن سعد الصغير خلال ساعات بهذا الشرط

العيد الأحد أم الإثنين؟.. مفاجأة بشان عدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

العيد الأحد أم الإثنين؟.. مفاجأة بشان عدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

صورة أرشيفية

مرتفع جوى قادم | مفاجأة في طقس الأيام القادمة.. إيه الحكاية ؟

كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق "إنستاباي"

كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق إنستاباي؟

تعرف على.. موعد صرف مرتبات شهر مارس

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد 9-3-2025

ترشيحاتنا

أكثر المسلسلات مشاهدة رمضان 2025

منصة watch it تكشف عن أكثر المسلسلات مشاهدة في رمضان 2025

اشغال شقة جدًا

أشغال شقة الحلقة 10 .. هشام ماجد يتعلم الإندونيسية

ياسمين عبد العزيز

مبسوطة قوي وربنا نصرني .. منشور غامض من ياسمين عبد العزيز

بالصور

افتتاح الدورة الرمضانية الثامنة للمديريات الخدمية بالصالة المغطاة في الزقازيق .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مسلسل جودر2 الحلقة 8.. تارا عماد تتحالف مع نور ضد والدها وعمها

تارا عماد ونور
تارا عماد ونور
تارا عماد ونور

أفكار هدايا لـ عيد الأم في حدود 100 جنيه

افكار هدايا لعيد الام
افكار هدايا لعيد الام
افكار هدايا لعيد الام

مسلسل الكابتن الحلقة 9.. حسام وكريم في ورطة بسبب كشك طاطا

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: يوم المرأة العالمي.. تاريخ وطموحات

المزيد