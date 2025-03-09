يعرض الأسبوع المقبل .. انتهاء تصوير مسلسل شباب امرأة 22 رمضان | خاص

يستمر تصوير مسلسل شباب امرأة حتى يوم 22 رمضان الحالي بعد تأجيل عرضه للنصف الثاني من الشهر.

ينطلق عرض مسلسل شباب امرأة الأسبوع المقبل مع مجموعة من الأعمال التي تنتمي لفئة 15 حلقة وهو من الأعمال المنتظرة.







وقال الفنان طارق النهري إنه يقدم دور مفاجأة ومهم جدا في مسلسل شباب امرأة الذي يشارك في بطولته مع غادة عبد الرازق.

وأوضح طارق النهري في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه يلعب دور "أبو البنات" وهو دور جديد على الرواية ومؤثر جدا في الأحداث.

يعرض مسلسل الفنانة غادة عبد الرازق "شباب امرأة" في النص الثاني من موسم دراما رمضان 2025 وش محموعة من الأعمال القوية.

ويشارك في بطولة مسلسل "شباب امرأة" إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم الفنان محمد محمود، أحمد فتحي، چوري بكر، رانيا منصور، حسن أبو الروس، يوسف عمر، شايما الشريف، طارق النهري، عمرو وهبه، داليا شوقي، ومحمود حافظ. العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.



طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “شباب امرأة”، البوستر الرسمي للعمل المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2025، حيث تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق البوستر بإطلالة جاذبة، مرتدية رداءً أحمر مع شعر بنفس اللون، ما يعكس ملامح الشخصية التي تقدمها، وخلفها باقي ابطال العمل.