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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أرملة حلمى بكر: كان بيقولى لو روحت مستشفى غير القوات المسلحة هموت

الموسيقار حلمى بكر
الموسيقار حلمى بكر
أسامة علي

كشفت سماح القرشى أرملة الموسيقار الراحل حلمى بكر تفاصيل الأيام الأخيرة قبل رحيله وتفاصيل رفضه دخول المستشفى.

وقالت سماح القرشى خلال حوارها مع برنامج “سابع سما” المذاع عبر قناة “ النهار” أنه قبل رحيل الموسيقار حلمي بكر دخل المستشفى ماشيا ليطمئن على نفسه ولكنه خرج منها على كرسى متحرك.

وتابعت أرملة حلمى بكرى قائلة:" رفض الدخول إلى مستشفى خاصة كان بيقول أنا لو روحت هموت، بسبب أنه دخل المستشفى على رجليه وخرج على كرسى مبيتحركش".

مستشفى القوات المسلحة

وأضافت أرملة حلمى بكر قائلة مقدرتش أودية المستشفى، سنة كاملة كان بيقولى لو روحت المستشفى هموت ودا اللى حصل اما راح المستشفى الصبح توفى بالليل".

وأوضحت أرملة حلمى بكرى أنه كان يريد الدخول إلى مستشفى القوات المسلحة فقط لأنه كان يراها أنها آمن مستشفى".

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