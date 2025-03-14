أرملة حلمى بكر: بنته مفتقداه .. والقضاء هيحكم بينى وبين مصطفى كامل

قالت سماح القرشى أرملة الراحل حلمى بكر أن شهر رمضان هذا العام صعب للغاية بعد رحيل زوجها الموسيقار.

وتابعت القرشى خلال حوارها مع برنامج “سابع سما” المذاع على قناة "النهار" أن ابنته ريهام مفتقداه للغاية، معقبة:" حتى وهو بعيد عننا كانوا بيطمنوا على بعض يوميا".

محضر فى النيابة

وعن خلافاتها مع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل قالت:" انا حررت محضر فى النيابة ضد مصطفى كامل لتشويه صورتى وقولت عنه أنه عار على الفن فعلا لأن كان فيه مشاحنات كبيرة وقت وفاة حلمى بكر".

وأشارت إلى إنها لن تتحدث عن خلافاتها مع مصطفى كامل لأن القضاء سيحسم هذا الأمر.