مصرع 33 أمريكيا جراء أعاصير وسط الولايات المتحدة

قُتل ما لا يقل عن 33 شخصًا وأصيب العشرات عندما اجتاحت الأعاصير والعواصف العنيفة وسط الولايات المتحدة، حيث حذر خبراء الأرصاد الجوية من توقع طقس أكثر سوءًا يوم الأحد.

وأظهرت الأخبار أسقفًا ممزقة من المنازل وشاحنات كبيرة منقلبة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

قالت الشرطة إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في كانساس في حادث تصادم شمل أكثر من 50 مركبة، بسبب انخفاض الرؤية خلال "عاصفة رملية شديدة".

وأكدت دورية الطرق السريعة بولاية ميسوري 12 حالة وفاة مرتبطة بالعاصفة ونشرت صورًا لقوارب مكدسة فوق بعضها البعض في مرسى دمره الطقس.

وأفادت شرطة الولاية بسقوط أشجار وخطوط كهرباء، بالإضافة إلى أضرار لحقت بالمباني مع تأثر بعض المناطق بشدة "بالأعاصير والعواصف الرعدية والبرد".

وفي ولاية ميسيسيبي، جنوبًا، قال حاكم الولاية إنه تم الإبلاغ عن ست وفيات وفقدان ثلاثة أشخاص في وقت متأخر من يوم السبت.

وفي الوقت نفسه، قالت السلطات المحلية في تكساس إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في حوادث مرورية مرتبطة بالعواصف الترابية والحرائق التي قللت من الرؤية على الطرق.

وفي ولاية أركنساس المجاورة، قال المسؤولون إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 29 آخرون في العاصفة.

وأعلنت الحاكمة سارة هاكابي ساندرز حالة الطوارئ ردًا على ذلك وقالت إنها تحدثت إلى الرئيس دونالد ترامب.

انقطعت الكهرباء عن ما لا يقل عن 250 ألف منزل وشركة في جميع أنحاء وسط الولايات المتحدة بحلول صباح يوم الأحد.

ومن المتوقع حدوث المزيد من الأعاصير في ولايات ساحل الخليج الوسطى، بما في ذلك ميسيسيبي وتينيسي.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية يوم السبت: "من المتوقع استمرار العديد من الأعاصير الكبيرة، والتي قد يكون بعضها طويل المسار وعنيفًا ، حتى هذا المساء".

تعد الأعاصير أعمدة هوائية تدور وتلامس الأرض من سحب رعدية ركامية ضخمة.

وتشهد ولايات تكساس وأوكلاهوما وكانساس الوسطى والجنوبية أعنف الأعاصير بسبب الظروف الجغرافية والجوية .

ويُطلق عليها "زقاق الأعاصير"، حيث تلتقي رياح ذات درجات حرارة متفاوتة على نطاق واسع في سحب عاصفة قوية ومتقلبة، وتحدث معظم العواصف من مايو إلى يونيو.

وفي عام 2024، توفي 54 شخصًا في حوادث متعلقة بالأعاصير في الولايات المتحدة.