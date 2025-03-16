موسكو: لن نرفع العقوبات عن روبيو طالما لم تفعل أمريكا نفس الأمر مع لافروف

صرح المتحدث باسم الكرملين، اليوم، بأن روسيا لن تقوم برفع اسم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من قائمة العقوبات الروسية طالما أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، لا يزال على قائمة العقوبات الأمريكية.

جاء هذا التصريح رداً على الأنباء التي تم تداولها مؤخراً حول إمكانية رفع اسم روبيو من قائمة العقوبات الروسية.

في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الأخبار التي تتحدث عن رفع اسم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، من قائمة العقوبات الروسية ليست صحيحة.

وأوضحت الوزارة أن هذه المعلومات لا تمت للواقع بصلة، مشيرة إلى أن السياسة الروسية ستظل كما هي طالما استمرت التدابير العقابية الأمريكية ضد المسؤولين الروس.