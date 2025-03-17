أصله فاقع.. هالة صدقي تكشف سبب اختيارها دور شادية في مسلسل إش إش

كشفت الفنانة هالة صدقي عن تفاصيل اختيارها دور شادية في مسلسل “إش إش”، والذي تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني 2025.

وقالت هالة صدقي في تصريحات خاصة لصدى البلد: كنت أنا ومحمد سامي في مأزق بسبب نجاح دور "صفصف" المنقطع النظير، فكان لا بد وأن نخرج من هذا القالب، وساعدنا في ذلك تفكيرنا المتقارب، لذا فقد اخترت دور شادية.

وأكملت “هالة صدقي” حديثها، قائلة: ممكن يكون أقل من حيث المساحة من دور “إخلاص كابوريا”؛ لأن دوري ضمن الأحداث يمكن أن أطلق عليه أنه دور “فاقع”، بالإضافة إلى أنني لم أجسد هذا الدور من قبل، وكان محمد سامي في غاية الاحترام وترك لي الاختيار.

واستطردت: دور شادية كما ذكرت جديد عليّ، وفكرة إيجاد دور لم أقم بتقديمه من قبل بعد تلك السنوات من العمل في الفن؛ أمر صعب، لذا تمسكت بالدور.