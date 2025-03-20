تشييع جثمان طــفل سقط عليه سقف حجرة دروس بالدقهلية

شيع أهالي قرية الربعمائة بنطاق مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، جثمان الطفل محمد أحمد رجب 7 أعوام الذي لقى مصرعه متأثرا بإصابته جراء سقوط سور من عقار ملاصق لغرفة يتلقى بداخله درس خصوصي مما تسبب في إصابة 17 آخرين.

وخرج الجثمان بعد أداء صلاة الجنازة عليه من المسجد الكبير بعزبة الربعمائة ٢ وسط مشهد مهيب وحالة من الانهيار لأسرته حتى توديعه إلى مثواه الأخير بمقابر الشيخ أحمد وسط ترديد دعوات بأن يجعله الله شفيعًا لوالديه.

وكانت النيابة العامة قد أمرت باستخراج تصاريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه، وذلك بعد سؤال أهليته وعدم اتهامهم لأحد بالضلوع في الحادث أو وجود شبهة جنائية.

ورفضت أسر التلاميذ ضحايا الحادث اتهام المُعلمة أو صاحب الغرفة والمنزل الذي تسبب انهيار سور منه وسقوطه على الغرفة بالضلوع أو التسبب في الحادث.

وأكد أولياء أمور التلاميذ خلال سؤالهم بمحضر الشرطة عدم مسؤلية المُعلمة وتدعى "دعاء ص . أ، 43 عامًا، أو حسن ع، مالك العقار الملاصق للغرفة، وأيضا ملك الغرفة التي استأجرتها المعلمة لإعطاء دروس بها، مؤكدين أن الحادث قضاء وقدر ونتيجة للعوامل الجوية من رياح وتقلبات.

كان تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية كشف أن سبب انهيار السقف نتيجة سقوط جزء من سور عقار بجانب الغرفة نتيجة الرياح والعوامل الجوية، الأمر الذي تسبب في الحادث.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا من مأمور مركز شرطة بني عبيد، بسقوط سقف غرفة منزل يتلقى به عدد من التلاميذ درس خصوصي بقرية عزبة سمعان "

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد بقيادة الرائد محمد مشالي، رئيس المباحث،وقوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين سقوط سقف من غرفة بمنزل بقرية عزبة سعفان مما أدى إلى وفاة طفل وإصابة 17 آخرين.