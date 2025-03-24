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رئيس الوزراء يناقش مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يناقش مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمناقشة مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات فى عدة قطاعات والتي من شأنها أن تسهم فى دعم ونمو قطاع الصادرات.


وكان قد اشار رئيس الوزراء في وقت سابق الي دور اللجنة وأهميتها في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة.

وأشار أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، إلى الجهد المبذول من جانب الحكومة خلال السنوات الماضية في العديد من القطاعات والمجالات، لافتين إلى أن التطوير الكبير الذي شهده قطاع البنية التحتية، المستفيد الأول منه هو "قطاع الصادرات"، مشيدين في الوقت ذاته بما تم تنفيذه من خطوات واصلاحات اقتصادية مهمة خلال الفترة الماضية، وخاصة ما يتعلق بالسياسات النقدية، والتي ساهمت في وجود سعر صرف مرن.

وأشاد أعضاء اللجنة بقيام الحكومة بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تسهم في تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة نسب مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، كما أشادوا بتوجه الحكومة غير المسبوق نحو التواصل بشكل دائم ومستمر مع القطاع الخاص، لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة في هذا الصدد، لافتين إلى أنه ولأول مرة أصبح القطاع الخاص هو "مستشار الحكومة"، مؤكدين أنه نتيجة لهذه الجهود وهذا التوجه، فان نسبة كبيرة من مؤسسات القطاع الخاص تخطط وتشرع بالفعل في ضخ استثمارات جديدة.

رئيس الوزراء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات اصلاحات اقتصادية

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