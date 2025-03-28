نهى عابدين تكشف حقيقة محاولة انهاء حياتها.. وتؤكد: أخذت مقالب كتير

حلت الفنانة نهى عابدين، ضيفة على الإعلامية أميرة بدر، في برنامج “أسرار” المذاع على قناة “النهار” الفضائية، للكشف عن العديد من التصريحات الهامة لأول مرة.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

نهى عابدين: لم أحاول الانتحار خلال مرضي بالاكتئاب وتعرضت للخيانة

أكدت الفنانة نهى عابدين، أنها لم تحاول الانتحار خلال إصابتها بالاكتئاب وهناك بالفعل مرضى بالاكتئاب يصلوا لمرحلة الانتحار لكن تعبها لم يصل لهذه المرحلة، قائلة: "أنا اكتئابي لم يصل لهذه الدرجة وكنت عايزة اقعد في البيت افصل ومش عايزة التزامات وزن".

وكشفت نهى عابدين، عن ذهابها لطبيب نفسي وقتها وتكلم معها، مضيفة: "الدكتور اتكلم معايا شوية وبشوف موضوع أنك تروح لدكتور نفسي كل فترة حاجة مفيدة جدا"، موضحة أننا كبشر نشعر أحيانا بلخبطة ومن الجيد الذهاب لشخص ليس عنده مصلحة وحاليا لا تذهب لطبيب نفسي.

وأشارت نهى عابدين، إلى أنها خرجت من الاكتئاب بطريقة تفكيرها ونظرتها للأشياء والأمور في حياتها، مؤكدة أنها تعرضت للخيانة لكن دون الافصاح عن نوع الخيانة، معقبة: "مش لازم أقول نوع الخيانة إيه وكان في علاقة صداقة في حياتي واتخنت فيها والشخص دي أخذت فلوسي ونصبت عليا وسرقتني من بيتي".



نهى عابدين: أخذت مقالب كتير علمتني في حياتي.. والفن مفيهوش واسطة

أكدت الفنانة نهى عابدين، أنها أخذت مقالب كثيرة في حياتها لكنها سعيدة بهذه المواقف لأنها علمتها الكثير، قائلة: "على فكرة أنا مبسوطة من المقالب اللي تعرضت لها لان هذه المقالب عملتني وأثرت على شخصيتي وتركيبي"، مشيرة إلى أن أكبر مقلب تعرضت له في حياتها كان من فترة قريبة.

وأوضحت نهى عابدين، أن المقصود من تصريحها بأن مسلسل "تحت الوصاية" جاء على الوجع لأن الكثير من الستات تمر بهذه الظروف ليس في مصر فقط ولكن في الوطن العربي، مضيفة: "في قانون اتغير بالفعل وخلال فترة من حياتي اتحطيت في الظروف دي لما والدي توفى كنا تحت الوصاية".

واستكملت: "أمي كانت الواصية علينا والموضوع ده عمل لنا أزمة في فترة من الفترات لكن مش بشكل كبير وأمي كانت قوية وتعاملت"، كما لفتت إلى أن الفن ليس به واسطة وإن كانت ترى أن الواسطة موجودة في كل المجالات لكن أصحاب الموهبة يتركون أثر كبير وكثير من الناس الذين دخلوا الفن عن طريق الواسطة لم يتركوا أثر.

نهى عابدين: الجواز نصيب وأهم حاجة عندي شغلي وابني.. وهذا موقفي من الزوجة الثانية

ردت الفنانة نهى عابدين، على سؤال جرئ من الإعلامية أميرة بدر، على سبب عدم زواجها حتى الان واستمرار انفصالها لسنوات طويلة، قائلة: "بقالي فترة طويلة منفصلة وملقتش اللي أنا عايزاه والجواز والطلاق قسمة ونصيب وأهم حاجة عندي الان شغلي وابني والموضوع مش تفكيري".

وأكدت نهى عابدين، أن أهم شيء عندها الان هو شغلها وابنها ولو ظهر شخص في حياتها بالشكل الذي يرضيها ستوافق، مضيفة: "أهم مواصفات الشخص اللي ارتبط به يكون بني آدم ويحترم نفسه واللي حوله واختلافات الاخرين وما يحبوه ويحترم طبيعتهم وتجاربهم".

وتابعت: "بحب الراجل يكون مفيش عنده عنصرية أو فرض رأيه وهي مش حرب وموضوع الحنية طبع في البني ادم، ومعرفش ربنا كاتب لي ايه وطبيعة العلاقات لكن مش شخصيتي أني أقبل أكون زوجة ثانية ومش تركيبتي ولو زواج أول دون اعلان دي حاجات ما بيننا".



نهى عابدين: والدتي كانت شديدة عليا وضربتني وهذه العادات أثرت في نفسيتنا

أكدت الفنانة نهى عابدين، أن والدتها كانت شديدة عليها خلال تربيتها حيث أن والدها وزوجها توفى وهي في سن صغيرة في مجتمع يفكر بطريقة مختلفة، موضحة أن الظروف التي وضعت فيها والدتها كانت ضغط نفسي عليها، مضيفة: "طول الوقت أمي كانت شديدة علينا".

وأوضحت نهى عابدين، أن والدتها سيدة ريفية وتعرضت لضغط مجتمعي بعد وفاة زوجها في سن مبكرة، مضيفة: "ممكن الشدة في التربية من والدتي مكنتش أصح حاجة لكن هي ست ريفية وتعرضت لضغط مجتمعي".

وأضافت نهى عابدين، أن والدتها ظلت شديدة عليها في التعامل طوال ما كنت تقيم معه في الاسكندرية، وردت على طبيعة شدتها عليها قائلة: "ساعات كانت تمنعني من الخروج وأنا صغيرة ولما كبرت حسيت إنى مسؤولة عن تصرفاتي وضربتني والضرب حصل لنا كلنا وده مش صح وأكيد أثر على نفسيتنا".

نهى عابدين: نجمة كبيرة حاربتني وحاولت إيذائي وترويج شائعات عليا ونصبت فخ

أكدت الفنانة نهى عابدين، أن هناك نجمة كبيرة حاربتها وحاولت إيذاءها وطلعت عليها كلام غير صحيح، مشددة على أن هذه الفنانة حاولت نصب فخ لها أكثر من مرة لكنها لما تصل إلى شيء في النهاية لأن طبيعة اخلاقهما وتربيتهما مختلفة.

وأضافت نهى عابدين، أن هذه الفنانة لم تنجح في الحصول على شيء معها، مضيفة: "الفنانة دي معرفتش تعمل معايا حاجة يعنى عايزة تركبني الغلط وتعمل لي مشكلة وهي كانت بتحاول تعمل حاجات شبه شخصيتها وتربيتها مينفعش أقولها".

وأكدت الفنانة نهى عابدين، رفضها الافصاح عن اسم هذه الفنانة ولكن ما تقوله أنها ليست شبهها، مضيفة: "مضيقتش لما طلعت عليا كلام مش حقيقي واللي قالته عليا هيقعد لها وأنا حاليا قاعدة بتفرج عليها وعندها حاجة ومشاكل في حياتها بالفعل".