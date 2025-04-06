محمد أبو داوود: لا يهمني حجم الدور.. و5 مشاهد في الاختيار 3 كانت كافية لصنع التأثير

قال الفنان محمد أبو داوود، إن الأعمال التي أنتجتها الشركة المتحدة هذا العام لم تقتصر على الترفيه، بل تناولت قضايا تهم الأسرة المصرية وتدعم أهداف التوعية الاجتماعية، مثل أهمية دور الرعاية وملف الذكاء الاصطناعي، الذي وصفه بأنه من القضايا المستقبلية الخطيرة التي يجب الانتباه لها وتوعية الأبناء بها.

وأكد أبو داوود خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أنه لا يهتم بحجم الدور الذي يُعرض عليه، وإنما بتأثيره داخل السياق الدرامي، قائلاً: "مفيش حاجة اسمها دور صغير وكبير.. في ممثل صغير وكبير، ولا يعنيني أقدم دور من غير تأثير".

وأضاف: "قدمت 5 مشاهد فقط في مسلسل الاختيار 3 من أصل 600 مشهد، لكن رغم كده كتبت الصحف عني، وكريم عبد العزيز كلّمني يقولي: أنا عيطت وأنا بتفرج على المشاهد وأنا معاك فيها".

