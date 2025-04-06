قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
21 أبريل .. آخر موعد للحصول على منحة لحضور قمة البحث العلمي في فرنسا
رد مثير.. المتهم الأول برشاوى الإدارة المركزية لحماية نهر النيل يعلن عن ثروته
الرسالة هنوصلها بالفن.. محمد رمضان: حفلة كوتشيلا قد تكون الأخيرة لي في أمريكا
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
كشّرت عن أنيابها.. الصين تتعهد بإجراءات حاسمة للرد على رسوم ترامب الجمركية
نجم الزمالك السابق يزف خبرًا سارًا لجماهير القلعة البيضاء
هاجر الشرنوبي تكشف عن أسرار صفا بمسلسل حكيم باشا.. وتروي قصة كفاحها
لا تفوتوا هذه الليلة.. سماء مصر تتزين بأجمل الاقترانات الفلكية
رئيس الوزراء الفرنسي: قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية «خطير جدًا».. ويُسبّب أزمة عالمية
أهم مباريات اليوم الأحد 6 أبريل 2025 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد أبو داوود: لا يهمني حجم الدور.. و5 مشاهد في الاختيار 3 كانت كافية لصنع التأثير

محمد أبو داوود
محمد أبو داوود
محمد القاضي

قال الفنان محمد أبو داوود، إن الأعمال التي أنتجتها الشركة المتحدة هذا العام لم تقتصر على الترفيه، بل تناولت قضايا تهم الأسرة المصرية وتدعم أهداف التوعية الاجتماعية، مثل أهمية دور الرعاية وملف الذكاء الاصطناعي، الذي وصفه بأنه من القضايا المستقبلية الخطيرة التي يجب الانتباه لها وتوعية الأبناء بها.

وأكد  أبو داوود خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أنه لا يهتم بحجم الدور الذي يُعرض عليه، وإنما بتأثيره داخل السياق الدرامي، قائلاً: "مفيش حاجة اسمها دور صغير وكبير.. في ممثل صغير وكبير، ولا يعنيني أقدم دور من غير تأثير". 

وأضاف: "قدمت 5 مشاهد فقط في مسلسل الاختيار 3 من أصل 600 مشهد، لكن رغم كده كتبت الصحف عني، وكريم عبد العزيز كلّمني يقولي: أنا عيطت وأنا بتفرج على المشاهد وأنا معاك فيها".
 

الفنان محمد أبو داوود الشركة المتحدة محمد أبو داوود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بينها مصر .. السعودية تفرض ضوابط جديدة على التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة

تليفونك هيبقى حتة حديدة.. هذه الهواتف ستتوقف في مصر اعتبارًا من 7 أبريل

تليفونك هيبقى حتة حديدة.. هذه الهواتف ستتوقف في مصر اعتبارًا من 7 أبريل

تفاصيل إعفاء العملاء من رسوم التحويل من خلال الأهلي نت والأهلي موبايل

بديل إنستاباي.. تفاصيل إعفاء العملاء من رسوم التحويل على الأهلي نت والأهلي موبايل

إلغاء تصريح أنوثة كوتة بعد واقعة نمر طنطا

بعد واقعة نمر طنطا .. الثقافة تلغي تصريح أنوسة كوتة مدربة الأسود

إنقاذ عائلة سعودية فُقدت في صحراء حلبان بالرياض

إنقاذ عائلة سعودية فُقدت في صحراء حلبان بالرياض بعد 24 ساعة من اختفائها | شاهد

الطقس في مصر

أغلقوا الأبواب .. تحذيرات جديدة من الأرصاد: عاصفة ترابية تضرب المحافظات غدا

درجة الحرارة غدا في القاهرة والإسكندرية وبقية محافظات مصر (بيان رسمي)

درجة الحرارة غدا في القاهرة والإسكندرية وبقية محافظات مصر .. بيان رسمي

جامعة القاهرة

تعليق الدراسة بجامعة القاهرة الاثنين القادم

ترشيحاتنا

خلال الاجتماع

خالد البلشي في الإسماعيلية يعد بتحسن الأوضاع المهنية والمعيشية للصحفيين

المصري يستقر على ملعبه بدار السلام

المصري يستقر على ملعب التدريب بالعاصمة التنزانية دار السلام | صور

بعثة المصري تغادر مطار القاهرة الي تنزانيا

شاهد .. بعثة المصري تغادر إلى دار السلام استعدادًا لملاقاة سيمبا التنزاني بـ الكونفيدرالية

بالصور

أسما إبراهيم تتألق في إطلالة ملكية خلال كأس دبي العالمي للخيول| صور

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

ماذا يحدث لمعدتك عند الإفراط في تناول الترمس؟

مخاطر الإفراط في تناول الترمس
مخاطر الإفراط في تناول الترمس
مخاطر الإفراط في تناول الترمس

فى اجواء مبهجة .. جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله حاتم

جورج وسوف من حفل زفاف نجله حاتم رفقة نيشان
جورج وسوف من حفل زفاف نجله حاتم رفقة نيشان
جورج وسوف من حفل زفاف نجله حاتم رفقة نيشان

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة سكرتير عام محافظة الدقهلية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

جيهان الشماشرجي

اشتغلت قهوجيه وجواهرجية .. جيهان الشماشرجي تكشف عن مهن عملت بها قبل التمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الجار السفيه

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: وماذا نحن فاعلون ؟!

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

المزيد