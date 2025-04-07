قبل الامتحانات .. نصائح فعالة للطلاب تساعدهم على التركيز

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات شهر أبريل ويحتاج الطلاب في هذه الفترة لنصائح فعالة تمكنهم من التركيز بشكل أكبر ، وفي هذا الصدد كشف موقع هيلث لاين عن نصائح هامة تزيد من قدرة الطالب على الاستيعاب والتركيز .



الاهتمام بالنوم والطعام:

من الضروري عدم السهر طويلاً لدرجة تؤثر على تركيزك يوم الامتحان كما من الضروري الحصول على قدر كافٍ من النوم (6 إلى 8 ساعات على الأقل) .



ينصح أيضا بضرورة تناول وجبة خفيفة متوازنة لتزويد جسمك بالطاقة.

تذكّر أن الثقة بالنفس والتنفس بعمق قبل البدء يساعدان على تقليل التوتر والتخلص من الضغوط .



تقسيم الوقت بذكاء:

قم بتقسيم وقتك إلى فترات قصيرة (25-30 دقيقة) من المذاكرة المكثفة يتبعها فترات راحة قصيرة من 5 إلى 10 دقائق فهذه الطريقة تساعد في الحفاظ على التركيز دون إرهاق.تطبيق الممارسة العملية:

من الضروري حل أسئلة الامتحانات السابقة أو التدريبات المشابهة لمساعدتك على فهم نمط الأسئلة وتحديد نقاط ضعفك والتخلص منها .



الاهتمام بالملخصات :

قم بتلخيص المعلومات في نقاط رئيسية أو خرائط ذهنية قم باستخدام الألوان أو الرسومات البسيطة فهذا يساعد في تعزيز الفهم وتذكر المعلومات بسهولة .







إنشاء بيئة مناسبة : حاول إيجاد مكان هادئ ومريح للدراسة والمراجعة به حيث يمكنك التركيز بشكل جيد، تأكد من أن الإضاءة مناسبة وأن لديك جميع المواد والمراجع التي تحتاجها.



