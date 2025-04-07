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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل الامتحانات .. نصائح فعالة للطلاب تساعدهم على التركيز

نصائح للتركيز
نصائح للتركيز
قسم المرأة

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات شهر أبريل ويحتاج الطلاب في هذه الفترة لنصائح فعالة تمكنهم من التركيز بشكل أكبر ، وفي هذا الصدد كشف موقع هيلث لاين عن نصائح هامة تزيد من قدرة الطالب على الاستيعاب والتركيز .

الاهتمام بالنوم والطعام:
من الضروري عدم السهر طويلاً لدرجة تؤثر على تركيزك يوم الامتحان كما من الضروري الحصول على قدر كافٍ من النوم (6 إلى 8 ساعات على الأقل) .

ينصح أيضا بضرورة تناول وجبة خفيفة متوازنة لتزويد جسمك بالطاقة.

تذكّر أن الثقة بالنفس والتنفس بعمق قبل البدء يساعدان على تقليل التوتر والتخلص من الضغوط  .

تقسيم الوقت بذكاء:
قم بتقسيم وقتك إلى فترات قصيرة (25-30 دقيقة) من المذاكرة المكثفة يتبعها فترات راحة قصيرة من 5 إلى 10 دقائق فهذه الطريقة تساعد في الحفاظ على التركيز دون إرهاق.تطبيق الممارسة العملية:
من الضروري حل أسئلة الامتحانات السابقة أو التدريبات المشابهة لمساعدتك على فهم نمط الأسئلة وتحديد نقاط ضعفك والتخلص منها .

الاهتمام بالملخصات :
قم بتلخيص المعلومات في نقاط رئيسية أو خرائط ذهنية قم باستخدام الألوان أو الرسومات البسيطة فهذا يساعد في تعزيز الفهم وتذكر المعلومات بسهولة .



إنشاء بيئة مناسبة : حاول إيجاد مكان هادئ ومريح للدراسة والمراجعة به  حيث يمكنك التركيز بشكل جيد، تأكد من أن الإضاءة مناسبة وأن لديك جميع المواد والمراجع التي تحتاجها.

 

التركيز الطلاب نصائح للتركيز نصائح قبل الامتحانات امتحانات ابريل

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