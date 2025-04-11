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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتوا فاكريني خواجة.. محافظ بورسعيد يوبخ مسؤولي شركة النظافة البريطانية

محافظ بورسعيد يوبخ مسئولي شركة النظافة: "أنت بتكلم خواجة؟"
محافظ بورسعيد يوبخ مسئولي شركة النظافة: "أنت بتكلم خواجة؟"
محمد الغزاوى

وبخ اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مسئولي شركة النظافة البريطانية، اليوم الجمعة، بسبب انخفاض مستوى النظافة في بورسعيد.

ولاحظ المحافظ، خلال مروره بشارع الأمين والصباح نطاق حي المناخ، انخفاض مستوى النظافة في المنطقة فاستدعى مشرف المنطقة بشركة النظافة قائلا له: "ده منظر شارع؟.. هو حضرتك مش شايف معايا؟.. أنتم جايين تعملوا ايه أنا عايز أفهم؟.. أنتم طالبين مني ايه تاني كمحافظة؟.. قولي كان مطلوب مني ايه كمحافظة ولم أعمله؟ .. مش أد الموضوع قولوا أنتم مش أدوا؟ .. آخر مهلة لكم نهاية شهر أبريل وإذا استمر هذا المنظر ملكمش فلوس عندي".

محافظ بورسعيد يوبخ مسئولي شركة النظافة: “أنت بتكلم خواجة؟”

ورد مشرف شركة النظافة قائلا:"دي تبة رملية يا فندم" فرد عليه محافظ بورسعيد:"أنت بتكلم خواجة؟ .. دي تبة رملية يا راجل أنت مشفتهاش أصلا".

ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بالمرور اليومي وعمل تقرير بشأن حالة النظافة في كافة الأحياء وإرساله إليه يوميًا.

بورسعيد أخبار محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد شركة النظافة رؤساء الأحياء

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